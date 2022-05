DALILA IZLETELA NAPOLJE U SUZAMA POSLE REČI SANDRE REŠIĆ: Postala si LAŽNA! Neću gaziti ljude koji su na DNU kao što si ti sad!

Podela budžeta Sandre Rešić je u toku, a Filip Car je dobio od nje srednji budžet.

Potom se Sandra obratila Dalili Dragojević kojoj je dala mali budžet jer je postala lažna.

- Filip Car je neko ko je saborac i moj kolega. Malo je falilo da kažem da me ne poštuješ. Sve što imam loše da kažem, saslušaš. Da sada tebi i Dalili govorim šta mislim o vašem odnosu, sumanuto je. Odnos vam nije dobar. Drago mi je da si našao ljubav, a ako se uspostavi da je uzalud, nije dobro. Dobar si čovek. Crkao si od sekiracije što mi nisi dao ručak kada nisam imala da jedem, pa si mi sutradan dao. Prgav si na rečima, a uvrede koje upućuješ ženama, pogotovo Dalili, su mnogo loše. Molim te kad izađeš, ispravi to, izgledaš kao monstrum, a ja znam da nisi. Drug si mi i uvek možeš da mi budeš drug - rekla je Sandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- Daću Dalili mali budžet samo zbog toga što je postala lažna. Od strane devojke sa kojom sam imala svakakav odnos. Postala si lažna i to mi se nikako ne sviđa. Šta god ovde da je bilo, stajala si i govorila istinu, a to sada ne radiš. Ne mislim da je Anđelo bio igra, videla sam kako si izgledala, znam šta mi je Anđelo rekao i mislim da ne treba to da radiš. Kao što je Filip imao svoje momente, mogla si ti da imaš momenat slabosti, kada nisi mogla da izdržiš paklenu vezu. Nismo progovorile ni jednu reč poslednjih dana, to je tvoja odluka. Da ćemo biti drugarice kad izađemo i u to čisto sumnjam. Negde smo razgovarale, kada se sve sumira, postojali su momenti kada mi te je bilo žao, jer kada ostaneš sama, itekako si svesna svega što si uradila ovde. Kada budeš ostala sama u svoaj četiri zida, šta god da ti neko bude rekao, mislim da će to biti najteže. Neću da ti stajem na muku, ja nisam monstrum i nikad nisam mogla da gazim ljude koji su dotakli dno, a mislim da si u ovom momentu to dotakla - rekla je Sandra, a Dalila je izašla u suzama:

- Setim se momenata ponašanja prema Dejanu, a to ne mogu da izbrišem, kakva god da sam sa Dejanom - završila je Rešićeva.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:51 Katarina Živković, Sanja Kužet i Tamara Milutinović mere struk