OSMAKČIĆU PRETI GODINU DANA ZATVORA! Advokatica progovorila o Markovoj kazni zbog brutalnog prebijanja Viki Mitrović u Zadruzi!

Skandalozne svađe Marka Osmakčića i Viktorije Mitrović pre nekoliko dana su eskalirale, a jezive scene nasilja uzdrmale su čitavu javnost.

Nakon što je Marko davio, udarao u glavu, i na kraju onesvestio svoju devojku, mnoga udruženja koja se bave zaštitom žrtava nasilja su se javno oglasila i tražila sankcije za agresivnog zadrugara, a sada je za Rijaliti plus advokatica Jelena Zakonović otkrila da Osmakčiću preti kazna zatvora od godinu dana.

- Pošto su u pitanju lakše telesne povrede, tužbu za nasilje mora da podnese lično Viktorija, koja je u ovom slučaju žrtva. Tužilac tereti po službenoj dužnosti samo kada su nanesene teške telesne povrede - objasnila je najpre sudsku proceduru advokatica koja je potom otkrila kolika je maksimalna zaprećena kazna za ovo delo.

- S obzirom na to da za nasilje postoje materijalni dokazi u vidu snimaka, dokazivanje dela ne bi dugo trajalo, a Marko bi u tom slučaju dobio ili novčanu kaznu od 30.000 do 300.000 dinara ili zatvorsku kaznu do godinu dana - zaključila je Jelena Zakonović.

Da jedan problem nikada ne ide sam, potvrđuje i naš izvor koji tvrdi da je Viktorijina porodica očajna, te da strahuju da Centar za socijalni rad ne oduzme Mitrovićevoj starateljstvo nad maloletnom ćerkom zbog njenog nedoličnog ponašanja pred kamerama.

- Viktorijina porodica je očajna, ljudi od sramote jedva izlaze iz kuće. Viđaju se samo s najbližim komšijama, imaju mnoštvo problema, ona im je uništila život svojim učešćem u Zadruzi. Jako su ih potresle scene nasilja koje su gledali, babi i dedi je u jednom trenutku pozlilo. Ne mogu da veruju da se nakon takvih batina Viki pomirila s Osmakčićem - rekao je izvor, pa nastavio:

- Shvatili su da joj nema pomoći i digli su ruke od nje. Viktorija je zaista pokazala sve najgore osobine, a zbog svojih izjava ugrozila je i osramotila čitavu porodicu, a najviše ćerku koja ima samo četiri godine. Njeni najbliži imaju dosta problema sa Centrom za socijalni rad koji preti da će Viktoriji oduzeti starateljstvo nad detetom. Kada izađe iz rijalitija, ona će morati da ide kod psihijatra i socijalnog radnika na procene kako bi se ustanovilo da li je podobna majka i da li je sposobna da vodi računa o maloletnoj ćerki. Njene izjave da se bavila prostitucijom, seks pred kamerama, kao i nasilničko ponašanje dosta su pogoršale čitavu situaciju.

