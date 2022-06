LUPALA GLAVOM O BETON, ZAPALILA ODEĆU I POKUŠALA DA SE UBIJE: Miljana Kulić ređala rijaliti SKANDALE, njeni su ovo molili DOKTORKU

Miljana Kulić je rođena 1993. godine u Nišu, a od 2015. godine je učesnica rijaliti šou programa koji se emituju u našoj zemlji.

Bila je u rijalitiju "Maldivi", zatim "Parovi", a onda nekoliko godina zaredom deo je rijalitija "Zadruga", sve do diskvalifikacije.

Tokom rijalitija "Parovi" stupila je u romantičnu vezu sa Ivanom Marinkovićem sa kojim je dobila sina Željka koji je takođe boravio u rijalitiju "Zadruga" kako bi njegova majka mogla nesmetano da učestvuje u istom. U jednom trenutku u rijalitijima Miljani se pridružuje i majka Marija, koja je kasnije bila čest gost istih, prema njenim rečima, kako bi joj između ostalog, pomogla oko deteta.

Tokom učešća u rijalitijima Miljana je obrukala porodicu o čemu je i ona sama govorila.

- Mog oca sretnu na ulici i pohvale me, on misli da je to sprdnja. Ni moje sestre nemaju isti odnos prema meni, stide me se! Sramota ih je da izađu sa mnom! Kažu mi da sam dvorska luda, da sam ih obrukala za sva vremena - rekla je Miljana.

Majka, kako kaže ne zna više šta da uradi i kako da joj pomogne jer je iz dana u dan sve više šokira ono što gleda tokom poslednje sezone "Zadruge" u kojoj se njena ćerka trenutno nalazi.

- Pa ja sam bila i kod njene doktorke, zamolila sam je da da napiše da Miljana nije psihički spremna da uđe u "Zadrugu" i da ne može da bude učesnik rijalitija. Šta meni preostaje, jedino da je zavežem za stolicu, a ni to ne mogu - ispričala je nedavno Marija Kulić za Kurir i dodala:

foto: Nikola Anđić, Nemanja Nikolić, screenshot

- Bila sam striktno protiv toga da ona uđe u rijaliti, ne znam ni zašto je više zovu. Iz sezone u sezonu ja se zgražavam njenim ponašanjem... Čula sam da se već dogovara za sledeću sezonu. Ona je toliko odvojena od nas i od deteta. Željko je moja lutkica, čuvaću ga uvek. On mi je ulepšao život, jedino joj hvala na tome što mi je njega podarila, to je jedino dobro što je ona uradila.

I njen bivši partner Lazar Čolić Zola kog je takođe upoznala tokom učešća u rijalitiju “Zadruga” nije imao lepe reči za Miljanu:

- Miljana je ozbiljan psihički bolesnik. Iako ima svoju terapiju, ona je ne uzima. Zna i njena majka sve, jer smo imali problema sa njom napolju.

Miljana je uradila mnogo toga po čemu je gledaoci mahom i pamte, a neke od najupečatljivijih scena su bile kada je htela da popije sredstvo za čišćenje, kada se ošišala na ćelavo, kao i lažne trudnoće, tuče sa momcima, svađe, pa sve do nedavnog lupanja glavom u beton.

Inače, Miljana i Marija su same u rijalitiju priznale da su lekari tražili da se ona ozbiljno leči i da joj nije mesto u rijalitiju ali je Kulićeva to dobijala i nije slušala nikoga. Takođe, zbog njenog mentalnog problema, nema starateljstvo nas sinom, već njena majka i na svakom sudskom procesu koji se vodi protiv nje, odbrana je ista: 'Imam šifru i nisam stabilna'.

foto: Damir Dervišagić

Tokom boravka u rijalitiju "Zadruga 1", Miljana je bila u drugom stanju. U jednom trenutku ona je bila u hotelskoj sobi u kojoj je pokušala da popije sredstvo za pranje sanitarija i tako izvrši samoubistvo. Sipala je sredstvo za čišćenje u šolju, promešala prstom ali je u tom trenutku uletele obezbeđenje i Miljani otelo šolju.

On je prosuo tečnost u lavabo, a potom je odneo opasnu hemikaliju iz hotela da više ne bi bila Miljani nadohvat ruke.

Miljana je u jednom trenutku tokom jeden od sezona rijalitija “Zadruga” u kojima je redovni učesnik šokirala sve kada je odlučila da se ošiša na ćelavo. Iako je u prvom trenutku bila zadovoljna zbog ove odluke, nešto kasnije se pokajala.

Miljana je, naime, zamolila Erminu Pašović da dođe u njen apartman i ošiša je na ćelavo, a zadrugari su bili šokirani kada su ugledali Miljanu bez kose.

foto: Printscreen

- Tata mi ide na operaciju i sada sam to uradila jer mi je teško, ošišala sam se, kako ću ovakva da se probudim ujutru. Ja sada ličim na muško! Uplašiću se ujutru kada se pogledam - rekla je Miljana tada Zorici Erić.

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola potukli su se jednom prilikom a sve je kulminiralo kada je ona dohvatila metlu i počela sa istom da ga udara. Jednom prilikom je počela da uništava stvari po kupatilu kada Zola nije hteo da legne pored nje. Nedavno je čak uzela i Zoline stvari, cepala ih vukla i bacala. Pre nego što je izbačena iz rijalitija ponovo je nasrnula na bivšeg dečka Lazara sa kojim je tokom poslednje sezone naočigled sadašnjeg dečka čak bila i veoma prisna.

U poslednju sezonu rijalitija "Zadruga" Miljana je ušla sa Nenadom Macanovićem Bebicom kao svojim dečkom, međutim tokom rijalitija se nekoliko puta premišljala sa kojim će biti u vezi. Prvo je govorila da voli Nenada, zatim Lazara, da bi jedan dan kada je čula da Nenad priča sa jednom zadrugarkom napravila opšti haos te je njen bivši završio sa modricama na licu. Ona je čak jednom pokušala i da zapali Nenadovu garderobu u dvorištu Bele kuće u čemu je sprečilo obezbeđenje koje je veoma brzo reagovalo.

Pre samo nekoliko dana Miljana je krenula na Lazara Čolića Zolu flašom punom pikavaca. U tom u naletu besa Miljana je lomila sve pred sobom, nakon što je Stefan Karić u "Zadruzi" obelodanio detalje njenog raskida sa Zolom. Svađa je nastavljena a Miljana je u jednom trenutku čak udarala i glavom o beton i to toliko da je na kraju pala u nesvest.

Gledaoci, koji su navikli da gledaju njene dramatične scene u “Zadruzi” u komentarima su pisali kako je ovaj njen nervni slom zreo za psihijatrijsku ustanovu.

Miljana je tokom rijalitija nekoliko puta objavljivala da je u drugom stanju. Jednom prilikom ona se poverila zadrugarima da je trudna dva meseca ali da će ići na kiretažu.

- Trudna sam dva meseca, ići ću na kiretažu. Neću da mu rodim dete jer sam luda. Poludela sam, neću da rađam više dece, dovoljan mi je Željko - rekla je Miljana koja je tada bila u vezi sa Lazaro Čolićem Zolom.

Neadvno je Miljana takođe izjavila da je test za trudnoću pokazao dve crte, a njen partner Nenad Macanovic Bebica je to i potvrdio. Međutim, Miljana je ubrzo rekla da je test lažan, a onda se u programu izlanula da je išla na kiretažu, tako da na kraju niko zapravo ne zna šta je prava istina.

foto: Printsceen

Kurir.rs/Blic

