KARIĆ JE DOSTA IZDRŽAO! Marijanina drugarica progovorila o TAJNIM POGLEDIMA i varnicama Zonjićeve i Stefana, pa spomenula i MISICU

Tema koja danima trese domaću javnost je navodna afera Stefana Karića i Marijane Zonjić. Naime, isplivao je snimak, na kome se njih dvoje kriju u 'šteku' kod ekonomskog dvorišta, a ona prilikom izlaska uzima vlažne maramice i trči do toaleta. Situacija je podgrejala sumnju da su imali neki vid intimnog odnosa, te da je Karić prevario svoju devojku Jovanu Ljubisavljević koja ga verno čeka.

Danima nakon tog dešavanja, verni fanovi kače fotografije i puštaju snimke koji sve više ukazuju na to da je taj navodni 'čin' zaista i moguć. Podsetimo, Stefanova devojka je ostala suzdržana, dok sve vrvi od sumnje i nestrpljivog čekanja za rasplitanjem ove misterije. Takođe, do dana danas, ni Karić ni Marijana nisu ništa komentarisalali, te se prave kao da se ništa dogodilo nije.

Tim povodom, za Pink.rs, oglasila se najbolja drugarica Marijane Zonjić, Maja Tačina, koja je dala svoj sud na razne spekulacije i otkrila svoje prognoze kada je ova navodna prevara u pitanju.

- Marijanini fanovi su me napali i pitali zašto nisam demantovala navodni odnos, ali opet moram da kažem, moja procena je da tu ima nečega. Iskreno najviše mi podgrejava sumnju upravo misicina reakcija, jer ona je najkompetentnija da proceni situaciju. Navela je da je gledala do 9 ujutru, ako ona sumnja, onda je to - to. Znate kako, davno je prošlo vreme kada su vojnici godinu dana bili verni devojci, a Karić je dosta i izdržao. Očigledno je da sevaju varnice, ne mislim da je bilo odnosa konkretno, ali možda poljubac, zagljaj, neki vid intime verovatno. Kada se gledaju svi snimci i fotografije od te večeri, nemoguće je osporiti hemiju - priča Tačina.

Kurir.rs/Pink.rs

