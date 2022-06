KASNI MI, SVE MI SE POREMETILO! Dalila se slomila zbog Cara pred svima, priznala šta je sve MUČI! (VIDEO)

Dalila Dragojević otkrila je kako se oseća nakon sukoba sa Filipom Carem.

Ona je istakla da još nije dobila ciklus i da je veoma osetljiva.

"Pa ništa, u poslednje vreme sam baš razdržljiva i veoma sam osetljiva. U PMS sam i malo mi kasni, i kako mi se to dešava, meni se poremeti sve i to me sve iznervira. Budim se kasno i to utiče na mene. Kada me je FIlip danas pitao šta mi je, ja sam mu rekla da mi se sve skuplja danima. Ja sam ta koja je njemu nervozno odgovarala. Nije mi lako, ja sam toliko situacija doživela za ovo kratko vreme, i svakodnevno se suočavam sa tim stvarima, Filip jeste tu, ali meni je sve, a on stalno pita šta je... - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- To nema veze sa Anđelom, nema potrebe da Đedović to komentariše. Volela bih da se vreme zaustavi i da bih mogla sve da saberem, ali mi nemamo dana da se ne svađamo - dodala je ona.

Kurir.rs/K.Đ.

