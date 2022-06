KAD PROĐE KROZ KAPIJU NEĆE GA VIDETI NI BOG OTAC: Trudna Viktorija Mitrović poverila se cimerkama, evo šta joj je rekao Osmakčić!

Nakon što je sinoć saznala da je u blagoslovenom stanju, Viktorija Mitrović se posvađala sa dečkom Markom Osmakčićem.

Ona je razgovarala o Markovom ponašanju sa Nevenom Savić i otkrila šta mu najviše zamera.

- Za mene trenutno je on najlošija osoba. Sve sam radila za njega, a on kaže da je imao samo jednu grešku u vezi od osam meseci. On sebe može za sve da opravda - rekla je Viki.

foto: Printscreen/Zadruga

- Boli njega ku*ac za sve, kada pređe ovu kapiju njega neće videti ni Bog ni otac - rekla je Nevena.

- On se pravdao kao njega napadaju Anđelo i Rešićka, a Zola mu govori da nije ovo više nije rijaliti. On je mene tešio u hotelu da se smirim, a onda me ovde napadao... On je najveći fan rijalitija - rekla je Viki.

foto: Printscreen/Zadruga

- On je meni rekao da ti je verovao da si brojala dane kad može da sv*ši u tebe - dodala je Nevena.

Kurir.rs/K.Đ.

