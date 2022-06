LJUBA PANTOVIĆ RAZVEZALA JEZIK O ODNOSU MATORE I MC ALEKS: Nikad neću podržavati folirante zarad kadra i slave od PET MINUTA!

Ozvaničenje veze Jovane Tomić Matore i MC Aleks je nešto što je dugo bilo očevano, kada je već bila takva kolotečina odnosa, koje su same napravile.

Shodno tome, kao neko ko jako dobro poznaje Jovanu, pozvali smo je i pitali za mišljenje. A to je Ljuba Pantović, najbolja prijateljica Dalile Dragojević, je neko kod dobro poznaje Jovanu, pa se tim povodom oglasila za Pink.rs i dala svoj sud:

- Veza Matore i MC Aleks je za mene najobičniji copy paste nečega što smo već imali priliku da gledamo. Foliranje i glupost od samog starta! Ne sa Matorine strane vec od strane MC Alex. Od početka pa do sad prepisana priča sa dodatkom plača bez suza i glume. Sve zarad kadra pošto mnogi ne postoje bez Matore i priče koja je jos uvek u Srbiji “tabu”.Matora je mnogo dobra, pažljiva i galantna a emotivno slaba i nezrela, tako da je idealan plen za kadar i dobro pricu u rijalitiju kad se na nju namerače osobe sa jačom zeljom da postanu poznate. Već viđeno… Puno puta sam je grdila zbog toga ali nema svrhe pošto ona kaze “sve znam Ljubo ali dzabe kad sam takva”. Ja smatram da se gej ne postaje nego se rađa, a osobe u ranoj mladosti ili pubertetu mogu to najkasnije prepoznati i početi borbu sa tim. A ovde sve nešto odrasle osobe, nama poznati zenski slučajevi, već uveliko navikle na muški polni organ, naprasno u rijalitiju “otkrivaju” da vole žene, a kad prođe rijaliti i postanu poznate na kratko, vraćaju se muškarcima i zaboravljaju na to da su šatro “gay”…. Da nije smešno bilo bi tuzno! Sad bi trebao da udje u rijaliti neko ko bi tvrdio da je nekrofil, pa da vidimo i budaletinu koja ce zarad kadra da glumi mrtvaka u toj vezi…bar bi bilo originalno. Ove fejk lezbijke su jadne i smešne, i na taj nacin vređaju LGBT populaciju koju ja podrzavam. Nikad nisam i neću podržavati folirante zarad kadra i “slave” od pet minuta. Eto vam odgovor i zašto porodice foliranata ne podrzavaju foliranje. Pa kako da budu za to da im dete laže, izmišlja i plače bez suza…nepodržavanje je najbolji pokazatelj da se osoba folira pošto je porodica najbolje zna - izjavila je Ljuba Pantović.

