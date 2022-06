STANIJA RAZVEZALA JEZIK O VIKTORIJINOJ TRUDNOĆI! Dobrojevićka žestoko oplela po Osmakčiću, pa otkrila da li je i dalje uz njega!

Stanija Dobrojević je komentarisla brojne aktuelnosti iz ''Zadruge 5'', a sada je prokomentarisala odnos Viktorije Mitrović i Marka Osmakčića, pa otkrila zašto ga posle svega podržava.

- Šokantno! Ovo je jako osetljiva tema, ne dajem sebi mnogo za pravo da komenatrišem, trudnoća nije mala stvar, njima se sada dešava život. Trebao je da pazi, meni je ovo jako strašno. Ne može samo ona da bude kriva. Nek im je Bog u pomoći. Nije zdravo, želim im da izađu iz ovog odnosa, jer ovo nije zdravo!

- On je ostao kao lojalan drug i prijatelj, onda sam i ja tri puta bolja. Ako si mi ti prijatelj, a ubila si čoveka, ja bih uvek stala uz tebe. Linčuju ga, i pitaju me zašto imam lepu reč za nasilnika. Ovo jesu strašne stvari što se dešavaju tamo, ali ja ću uvek imati lepu reč za nejga,. Vraćam istom merom, uvek je imao lepu reč za mene. Mi smo super funkcionisali, on se u najboljem svetlu pokazao dok se družio sa mnom. Dala sam mu savete zlata vredne, kao što sam i Maji Marinković, a ona za tri minuta napravila haos, ona je žena od emocije i to je tako - priča Stanija u emisiji "Pitam za druga", pa dodaje:

- Viktorija je devojka takvog profila kakavog jeste, ali od takvih ljudi koji su rasli uz takve stavri ne možeš očekivati da se postavi kao ti. Njene traume su strašne, želim joj da izađe na pravi put - kaže Dobrojevićeva.

Potom se osvrnula na Viktorijinu trudnoću i potencijalni abortus:

- Ta odluka treba da bude obostrana, deca kada dolaze na ovaj svet treba da budu voljena i željena da im pružimo lep život. Da uživaju u ljubavi, ona ima jendo dete, on očigledno to ne želi, jako je teško to komentarisati - zaključila je Stanija.

- Da sam ja ostala tamo i da se družio sa mnom ja bih izvukla samo najbolje iz njega jer ja sam taj tip žene, koja izvlači najbolje iz tebe, dajem vetar u leđa i izvlačim maksimum. On se ponašao džentlmenski dok se družio sa mnom. Kontaktirala sam Markovog brata po izlasku jer su mu trebale neke stvari, ali nisam produbljivala komunikaciju, distancirala sam se. Znam da su njegovi uvek imali lepu reč za mene - zaključila je Stanija.

