JEDNOG MONSTRUMA SAM STRPALA U ZAVOR I NJEGA ĆU! Viki spremna da se OSVETI Osmakčiću, donela konačnu odluku da li ide na ABORTUS

Marko Osmakčić napustio je "Zadrugu" zbog smrti oca, a Violeta Viki Mitrović priznala je da ne želi da vidi svog bivšeg dečka ponovo u Beloj kući.

Ona je sedela u dvorištu sa Filipom Carem, Dalilom Dragojević i Lazarom Čolićem Zolom sa kojima je komentarisala to što je ostala u drugom stanju sa Osmakčićem.

"Ja sam jednog monstruma tako strpala u zatvor, evo sad u julu treba da izađe, pa strpaću i njega. Ja ih tako prikupim pa ih pošaljem gde im je mesto. On je lud, baca mi fore, bio je sa mnom "cici, mici", a posle ne može da me gleda. To je radio samo da bi me nagovorio, ne može on mene", pričala je Viki.

"Ja sam rekao, uvek bi stojao iza toga. Ali odluka je na devojci", dodao je Zola.

Potom se ubacio i Car, koji je otkrio kako bi on rešio takvu situaciju.

"Rekao bih nisam spreman, oboje nismo spremni. Ne treba nam sad to i j*bi ga, a ne ovako".

"Pričao je da će izaći odavde, da više ne želi da dolazi u Srbiju. Da njemu nije problem da plati kaznu 50.000 evra", otkrio je Zola.

"Neće on izaći iz Srbije. Sad ja lepo mogu kod lekara, da uradim ultrazvuk, zakažem keretažu, da se očisti i onda polako. Juče je bilo juče, a danas je danas. Samo da ja odemkod lekara, da čujem šta treba da čujem", prićala je Mitrovićeva.

