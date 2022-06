MENSUROVI ME KUNU DA ĆU DETETU KUPOVATI TABLETE! Ana Veselinović očajna zbog ćerke Milice, ovo je ISTINA o PRIJAVI za Ajdarpašića!

Nakon informacija da je Milica Veselinović napustila rijaliti, kako bi dala izjavu u socijalnoj službi, kako se navodi, povodom šamare koji je dobila od Mensura Ajdarpašića, njenog bišeg dečka.

Za Republiku.rs se sada oglasila njena majka Ana Veselinović koja je objasnila šta se zapravo desilo.

- Čula sam nešto, da je neki šamar bio u pitanju, ali taj klip niko nije pokazao, niti sam ja to videla. Ona je to negirala, da ona nikad nije doživela taj šamar - govori Ana i dodaje:

- Mislim da je to neka državna služba za maloletnike, ako se desilo, mislim da je to bilo dok je bila maloletna, kako se to zove, da su oni reagovali. Ja njega nisam prijavila, to što pričaju i unose informacije tamo, to nije tačno, to je nešto, nešto je država pokrenula nasilje nad maloletnicima.

foto: Printscreen

Na pitanje kako sada gleda na ćerku i koliko joj je teško da je gleda u nervnim rastrojstvima, Ana kaže:

- Utučena je, kada bi joj sada rekli da je otvorena kapija, krenula bi istog momenta kući - govori Ana i dodaje kroz kakvu torturu prolazi od strane Mensurove podrške:

- Nikada nisam bila, neke žene, ne poznajem ih, slale su mi kletve, ,,Dabogda kupovala tablete za sebe i ćerku", zbog Mensura, a ja to nikada, niti sam znala da će sresti Mensura, niti bilo šta od toga, ja znam svoje dete, zaljubila se. Ja čuvam te poruke, ukoliko dođe do nečega, nikoga nisam vređala, ni psovala. Da smo Mensuru uništili život, blage veze nemam sa tim... Ja sam zgrožena, ali videće moje dete kada izađe.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)