ALEKSANDRA PRIZNALA DA DEJAN NE ŽELI S*KS SA NJOM! Zadrugari zanemeli kad su otkrili svu INTIMU, Dragojević OVO ne može da podnese

Aleksandra Nikolić progovorila je o intimi sa Dejanom Dragojević i tom prilikom otkrila da njen dečko izbegava da imaju odnose.

Nakon što se mnogima, između redova, žalila kako je isfrustrirana jer nema seks i kako joj sve to teško pada jer njen partner ne želi da je zadovolji, ona je dobila veoma intimno pitanje gledalaca, koji su ispratili njihov odnos u rijalitiju i primetili da se tu nešto čudno dešava. Mnogi su se pitali da li je Dejan u nekoj sekti, kao i zbog čega ne želi da ima odnose tokom leta, kada su vrućine.

- Da li ti je manjak intimnih odnosa sa Dejanom budi sumnju da ga ne radiš i zar to nije razlog da iskreno porazgovarate o tome - glasilo je pitanje gledalaca za crnim stolom koje je kod starlete probudilo burnu reakciju.

- Ne, nije to problem. Ne mislim da mu nisam privlačna, samo mislim da se prezasitio i da ga mrzi. Ne pokazuje mi da je seksualno željan mene - kratko je rekla Aleksandra, a onda je ustao Dejan, koji je ponovo iznenadio ukućane izlaganjem.

- Nemamo odnose jer ja neću. Sada mi se to ne radi i ne osećam se lepo. Ne pada mi na pamet da se znojimo kao prasići u krevetu. Kao dve svinje budemo mokri. Nakon toga mi se gubi seksualna želja i nisam potentan. Ko voli da bude prljav, smrdljiv i znojav. Kome se je*e, nek se je*e. Kome se znoji, nek ide nek pliva u prljavom znoju, ja neću. Ne volim leti da to radim na plus 30 stepeni.

Nakon ove Dejanove izjave Aleksandra je zanemela, dok je Miki Đuričić konstatovao da Dragojević nije normalan.

- Sine moj, da li si ti normalan. Mislim, jasno mi je da nisi. O čemu, bre, ti pričaš. To što si rekao, znači da voliš da imaš seks samo u jesen i zimi, kada je hladno. Ili smisli nešto normalno ili bolje ćuti - rekao je Miki, a Dragojević mu je odbrusio da ga ne zanima ničije mišljenje.

