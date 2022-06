MINA VRBAŠKI OTKRILA SVE O AFERI SA OŽENJENIM MUŠKARCEM: Javno priznala da je RASTURILA BRAK, a ovo joj je bila NAJVEĆA LEKCIJA!

Mina Vrbaški se raspričala sa Vikitorija Mitrović, kojoj je otkrila da je bila sa oženjenim muškarcem u vezi. Viktorija je pokušala da joj da neki savet, ali nije znala da joj to neće poći za rukom.

- Krivo mi je kada me pitala novinaraka da li ću ikada biti srećna. Volela bi da mi neko pruži ljubav - govori Mina.

foto: Printscreen Zadruga

- Ja sam imala neki odnos. On se razišao od žene i otišao je na put da radi. Mi smo dva meseca bili zajedno, konstantno. Ja sam njega izlečila od žene. On je morao da ide kod žene. Ja sam imala to u podsvesti, ali nisam znala da će to da se desi. Ostavio me je i otišao kod žene. Bilo mi je žao i bilo mi je krivo. Tada sam se zapostavila. Samo sam presekla odjednom, to mi je isto jedna lekcija - ispričala je Mina.

- Ti shvatiš trenutno, ali u isto vrzino kolo upadneš. Brzo se zaljubiš i brzo se vežeš, jer to nije pravo - dodaje Viki.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

01:04 ŠOK! MINA VRBAŠKI VEŽBA DAVANJE INJEKCIJA NA NJENOJ ZADNJICI! Majka obelodanila sve: Radila je na prijemu NIJE MEDICINSKA SESTRA