OSMAKČIĆ SE BAHATI U BESNIM KOLIMA! Lažirao očevu smrt, a sad pokazao kako DIVLJA po Švici! (VIDEO)

Učesnik "Zadruge" Marko Osmakčić oglasio se iz Švajcarske i poručio svima da je njegov otac živ i zdrav i da su slagali naciju da je preminuo.

Osmakčić je objavio snimak na svom Instagram profilu, snimao se u automobilu u ludoj vožnji i pokazao kako se bahati.

"U autu sam. Malo je gužva. Ja sam vam dobro. Otac nikad bolji. Lažu kao kerovi i smradovi. Ništa bolje nisu zaslužili. Biće svega i svačega što ću vam izneti i reći. Čim sam u Švici u stresu sam i žurbi. To je to narode, čujemo se uskoro", poručio je on na pomenutoj mreži bez blama.

"Danas svako može da napravi umrlicu. Ljudi sahranjivali pevače, zvezde, čak i Mitrovićeva umrlica bila... Prestanite da se blamirate, nag*zili vas Osmakčići samo tako", napisao je on.

