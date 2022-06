DALILA KUKALA I JAUKALA U CIK ZORE! Dragojevićka nije mogla da dođe sebi zbog Filipa Cara, odzvanjalo imanje od njenih URLIKA!

Dalila Dragojević je doživela pomračenje u cik zore, te je ispred izolacije kukala i plakala na sav glas.

- Dalila, daj mi tu čašu...Ajde slomi je sad - rekla je Mina, pa je Dalila slomila.

- Nisi trebala da mu kažeš to - brecnula se Dalila Marijani.

- Nisam mu ja ništa rekla. Ja sam ga samo pitala što to radi, on mi je rekao da mi pevamo neke pesme u prolazu za Dejana - rekla je Marijana.

- Ne možeš me ovako ponižavati - kukala je Dragojevićka.

foto: Printscreen/Zadruga

- On je išao sa Anom kod Drveta, kao i sa Sanjom, da je izje*e - rekla je Marijana.

- Nije ona kriva, nego on sa svojim mozgom. Taj čovek mene nikad nije voleo, onaj ko me voli, ne radi takve stvari. Uvek sam se nadala da može da se promeni, ne vredi...Ja sam napravila grešku što sam mislila da ću sa njim imati budućnost, a ja ništa sa njim nemam - plakala je Dalila.

- Ne znam što radi ovo...Onda ga pusti - rekla je Marijana.

- Pustila sam ga, ne radim mu ništa. To su ku**inska posla! On je zbog Drveta odneo posteljinu iz mog kreveta i imao se*s - drala se Dalila.

Filip Car je prišao totalno srozanoj Dalili Dragojević, te su ušli u sukob.

- Ajde, odi ovamo. Alo. Jao ona je pijana. Žena je pijana. Hoćeš krenuti sa mnom - ponavljao je Car.

- Upropastio si me. Videla sam ja večeras sve - rekla je Dalila.

- Ma daj pusti me tih nakaradnih priča, ja sam ti rekao da me ne zanima niko ovde. To ti je masakr na mozak - drao se Car.

- Ja sam sve videla šta je radio. Radio je sve da me ponizi, da za Anu mislim. On je hteo večeras da radi neke stvari. Kunem ti se nisam pomislila da uradim nešto loše - plakala je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Spasite me, nemojte me u ove manipulacije. Ovo mene dovodi do agresije i psovki - besneo je Car.

- Nemojte sada da se svađate, smirite se - rekao je Đedović.

- Marijana mi je rekla da dođem da vidim šta se dešava ispod trema. Ja dođem, nema ih, kad oni izlaze iz Rajskog vrta...Taj momak (Anđelo) mi nije značio ništa - jaukala je Dragojevićka.

- Ja nisam stajao ispod trema ni sekunde! Ovo su đavoli iz Šepka, ono što Karamujić nije izbacio - rekao je Car.

- Ma je**o te Karamujić - odbrusila je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

