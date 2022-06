VIKI BI LAKNULO POSLE NJEGOVIH REČI! Bivši zadrugar se oglasio i otkrio šta bi joj PREDLOŽIO da uradi posle ŠOK POTEZA Osmakčića

O brutalnoj i morbidnoj prevari kakvu nacija ne pamti bruji ceo region, a jezivi detalji i događaji koji se vezuju za porodicu Osmakčić ne prestaju da zgražavaju javnost.

Ovim povodom oglasio se iDino Dizdarević, koji nije nimalo štedeo reči kada je ovaj skandal u pitanju, pa nam je otkrio, takođe, šta bi savetovao Viktoriju Mitrović u ovom trenutku.

Kako gledaš u ovom trenutku na celokupnu situaciju?

Svaki normalan čovek, ako je imalo normalan razumeće šta su oni uradili. Kakav monstrum moraš da budeš da ovo uradiš. Vi vidite da u ovoj porodici nema granica. Od pretnji da će ubiti to dete, pa Viki. Ne znam kojom reči da opišem njega i to delo. To je meni dno dna. Meni je to baš za osudu.

foto: Printscreen/Zadruga

Šta bi savetovao sada Viktoriju da uradi?

Mislim da ja kao ja ne mogu da je posavetujem jer nisam roditelj. Mislim da treba da sedne sa nekim ko je proživeo već to. Da sam na Viktorijinom mestu, ja bih naravno rekao Viktoriji da rodi dete, ali sebi.

foto: Printscreen

Da li si mogao da očekuješ od njega ovako nešto?

Ja sa njim nisam imao okej odnos, napao me je na spavanju. Šokirani smo svi, kao i javnost. Još sam u šoku, pokušavam da shvatim zašto i kako.

Kako ti vidiš epilog ove situacije?

Naravno da će pojedini ljudi stati tome na kraj, tj. Zakon.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Pink TV

kurir.rs/I.B/Pink.rs