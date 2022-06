OVO JE VANBRAČNA ZAJEDNICA U ŠVAJCARSKOJ! Viki progovorila o Osmakčiću, njegovoj porodici i zaključila: Neću mu dati da ga VIDI!

Viktorija Viki Mitrović otkrila je da li se plaši da rodi dete Marku Osmakčiću koji ju je maltretirao u rijalitiju.

- Da li se bojiš da tebe Marko ne malteretira kao što jeste celu Zadrugu, kao što je njegov otac urnisao njegovo majku, što je sam ispričao? - glasilo je pitanje gledaoca.

- Nisam neko ko bi to dugo trpeo. Ja se ne plašim Marka, nije da je samo on mene maltretirao, to je više bilo sa moje strane... Ja se plašim da nakon svega što je ispričao i zatucanih stavova koje mu je otac ubacio u glavu, ne bih mogla. Ako ste slušali Marka, on je govorio da će biti primoran da brine o tom detetu. Samim tim rekao je da ako rodim, on bi bio povezan. U Švajcarskoj se ovo računa kao vanbračna zajednica u kojoj sam ostala trudna. Ne plašim se njega, umem da se odbranim, to je moglo da se vidi. Ja prosto ne želim da imam posla sa njima, ni sa njim. Ja sa njim ne bih mogla nikako da se dogovorim i mislim da bi tu bio opšti haos. Sa detetom iz prethodnoh braka sam mogla kako sam htela, kako sam smatrala da treba. Sa Markom se nikad neću dogovarati i mislim da će to samo da napravi haos u našim životima. Ne želim da dolazi do tih situacija koje mogu da nas prati ceo život - govorila je Viki.

- Svi smo svesni da bi ona rodila dete, ali ima strah. Moje iskreno mišljenje da ima strah da se njenom detetu kod kuće nešto ne desi i da se Marko samo ne pojavi i uzme ovo dete kad bi ga rodila - rekla je Ana.

- Ja mogu da budem najgora osoba na svetu, ali ne može neko da mi oduzme dete. Marko kad bi predložio sudu, ja sam upućena. Ja sa njim ne želim ni da razgoaram. Mi se nikad ne bismo dogovorili oko takvih stvari. Takva porodica, ja na to stavljam tačku. Pre par meseci sam mu rekla da ako sam trudna i rodim, on to dete nikad neće videti. Ja kad bih rodila, potrudila bih se da tako bude, a sebe bih uvukla u problem ako bi on poželeo da to dete vidi - nastavila je Viki.

