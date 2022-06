RIJALITI UČESNICI ZABRANJENI NA PINKU Pravili su LOM posle Zadruge, ona tvrdila da nije dobila pomoć LEKARA, a on napao VODITELJKU

Rijaliti "Zadruga" traje već pet sezona, a očekuje se i šesta. Kroz Belu kuću prošlo je mnoštvo poznatih, ali i potpuno anonimnih ljudi koji su želeli da zarade novac na ovaj način, ali i da steknu popularnost.

Mnogi su u tome uspeli, međutim ima i onih koji su zbog svog ponašanja sebi zauvek zatvorili vrata ružičaste televizije.

Marko Osmakčić, Paula Hublin, Monika Horvat, Dorotea Jovanović, Marko Miljković, Vladimir Tomović, Jelena Krunić i Vuk Mob našli su se na listi "zabranjenih".

foto: Printscreen/Instagram

Dorotea Jovanović do "Zadruge 2" bila je potpuno nepoznata domaćoj javnosti, ali se učešćem u rijalitiju vrlo brzo istakla, na određeni način. Svi pamte njen sukob sa voditeljkom Dušicom Jakovljević, kada je po izlasku iz Zadruge, u studiju, iznela optužbe na račun produkcije. Naime, Dorotea je optužila produkciju da joj nisu ukazali medicinsku pomoć onda kada joj je to bilo potrebno, već šest meseci kasnije, a voditeljka ju je oštro demantovala. Od tada, Jovanovićeva se nije pojavljivala na Pinku, niti je nastavila da učestvuje u rijaliti programima.

foto: Printscreen

Vladimir Tomović je nedavno imao zakazano suđenje sa Pinkom, jer čelnici nisu, kako je on naveo, ispoštovali jednu od važnijih stavki ugovora, a potom su ga diskvalifikovali i na sudu potraživali 50.000 evra jer je štrajkovao glađu i time ugrožavao svoju bezbednost pred njihovim kamerama. Suđenje još uvek traje, tako da ćemo vremenom videti kakav će epilog Vladimirova priča dobiti.

foto: Printscreen/Instagram

Još jedan slučaj pamte svi verni gledaoci Zadruge. U pitanju je okršaj repera Vuka Moba sa Dušicom Jakovljević, koja je Moba optužila da je fizički nasrnuo na nju tokom reklamnog bloka u emisiji!

- Vuka sam smatrala za profesionalca i imala poštovanje prema njegovom profesionalnom radu, ni sa čim ga nisam isprovocirala. Dok su trajale reklame, on me je vređao, vikao po studiju, pominjao je razne stvari, obračunavajući se sa mnom. Rekla sam mu da ne treba tako da se ponaša. Kada sam ustala sa stolice, da protegnem noge kao što to inače radimo, natsavio je da vređa - rekla je Dušica tada za "Telegraf".

foto: Kurir televizija

- Bio je na drugom kraju studija, između nas je bio sto za jutarnji program, rekla sam: "Kako to razgovaraš sa mnom?", u smislu da me ostavi na miru. Onda je on napravio tih nekoliko koraka ka meni, zaleteo se, došao do tog stola, milim da nije bilo tog stola da bi došao do mene. Sve se to dešavalo na metar ispred mene, zaleteo se, nastavio da vređa, a ja sam rekla da bi trebalo da ga bude sramota i da ne može da nasrće na mene na televiziji na kojoj radim. Nastavio je sa uvredama i bio je udaljen iz studija - objasnila je voditeljka.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Kurir.rs/K.Đ/Srbijadanas

Bonus video:

02:46 NAKON SUKOBA ANE NIKOLIĆ I MILICE PAVLOVIĆ OGLASILA SE TEA TAIROVIĆ! Otkrila koji VELIKI HIT na estradi je NJOJ prvo bio PONUĐEN