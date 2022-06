IZ SRCA NE ŽELIM DA ABORTIRAM, ALI ĆU URADITI TO! Viki donela odluku da neće roditi Osmakčićevo DETE: Ne treba mi ništa s njim!

Zadrugarka Viktorija Viki Mitrović ostala je trudna sa Markom Osmakčićem u rijalitiju.

Marko je izašao iz "Zadruge 5" nakon što je lažirana smrt njegovog oca i redovno se oglašava na društvenim mrežama i to snimcima za koje mnogi kažu da su skandalozni.

Svi čekaju da Viki odluči da li će roditi dete ili ne, a ona je sada ispričala šta planira.

foto: Printscreen

- Ja iz srca ne želim da abortiram, ali moja konačna odluka je da ću da abortiram. Ne znam šta bih rekla. Pokušavam sebe da dignem i da se na silu smejem, neću ni da spavam. Ja sam odlučila da ću da abortiram, sa takvom osobom mi ne treba dete - govorila je Viki.

- Toliko sam poverđena i razočarana. Ne bih znala kako da to definišem. Mnogo me je razočarao, nikad to nisam mogla da očekujem. Mogla sam sve, ali to ne... Mislila sam da on ima neke mane, a to sam pravdala kroz srčanost i iskrenost, ali ne... Moje pravdanje njega je bilo uzalud. Mnogo me je razočarao. Nije da mi nedostaje, ne može da mi nedostaje neko ko ima takav stav. Ono što je radio poslednjih dana ovde, ne bih mu prešla preko toga ovde. Ja sam prelazila preko uvreda koje je izgovorio za moje dete, imala sma opravdanje da to radi iz povređenosti i emocije koje je osećao. On je mene gledao da udari gde me najviše boli i ja sam to opravdala. Isto tako i ja kad me nešto povredi. Sve sam opravdavala, ali ovo zadnje ne mogu. Bila bih bolesna kad bih opravdala. Ja sam zahvalna što se sve desilo u ovom prostoru. Ja da sam izašla napolje i da sam saznala da sam trudna, tu bi bio opšti haos - nastavila je Viktorija da govori kroz suze.

foto: Printscreen

- Neka veza koja je bilo zbog intimnog odnosa, pravimo da je bilo ko zna šta. Njegov nijedan postupak nije pokazao da tebe voli - dodao je Stefan.

- Naš odnos jeste počeo iz intimnih odnosa. On je osoba koja ne može da voli, očigledno ni sam sebe. On da je ostao ovde ja bih i dalje sve pravdala. Ja ne znam šta je radio, ego, sujeta ili kompleksi, neka bude sve samo da nije bilo voljenja sa njegove strane. Ne znaš situacije kad je on plakao u krevetu, kad je plakao Zoli... Zbog čega? Zbog s*ksa? - nastavila je ona.

- Trudna sam, pa neću da komentarišem. Ja u ovoj situaciji ne želim nikog da komentarišem - rekla je Viki.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

