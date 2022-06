SANJA STANKOVIĆ I MATORA OČI U OČI! Prolile gorke suze kad su ugledale jedna drugu, a onda ŽESTOKO ZARATILE i iznele PRLJAV VEŠ!

Jovana Tomić Matora je tokom nastupa oduševila sve, ali se i 'oči u oči' suočila sa svojom bivšom devojkom Sanjom Stanković nakon toliko vremena. Njih dve su se rasplakale, a onda ušle u sukob.

- 28 - sa, to su naše mesečnice. Sudbina ili vradžbina. Krivo mi je što nisi izvukla pesmu 'dobrodošla moja bivša' - rekla je Sanja.

- Koliko ja znam ovo je jedna od tvojih omiljenih pesama - rekla je Matora.

- Jeste... Da sam znala da ćeš pričati tako o meni, grlila bih te još više. Mislim da te ni jedna osoba neće voleti kao ja, da te ni jedna neće priznati kao ja, da ni jedna neće toliko skakati za tebe, kao što sam ja. Ružno je da komentarišeš i govoriš da si imala traume, jer sam imala i ja. Ali, krenula je svaka svojim putem... Glupo je da se nastavljam... Videla sam koliko si se uznemirila kada si videla da sam u studiju... Da sam te volela, volela sam te... Glupo je da kada si okej sa njom pljuješ mene, a to što nas ljudi porede, to je bezveze. Iskreno, nas dve ne možemo da se poredimo nui u čemu. Da znas, plaćam telefon, nisam te ostavila u dugovima... Treba da slaviš svaki moj uspeh, a ne da me kudiš... Žao mi je što ti je život postao rijaliti... - govorila je Sanja.

- Najbolnije nešto za mene bio je tvoj rođendan, kada smo se mimoišle na mostiću. Neko si ko me je mnogo povredio, to nema veze sa rijalitijem. Ovo što ja osećam prema MC Aleks, ne može da se poredi sa emocijama koje sam imala prema tebi. Sve strahove koje sam imala sa tobom, obestinili su se ove godine... Rekla sam, pored svega što nam se desilo, ostale su mi samo lepe uspomene... Ovaj odnos ne može da se poredi sa tobom, jer si ti stajala čvrsto uz mene, branila si nas... Nije uspelo, ali imamo lepe uspomene... Da nije bilo tebe možda nikada ne bih ušla u avion i još mnogih nekih stvari... Kajem se zbog svega ružnog što sam govorila o tebi... Imam da ti kažem jedno veliko izvini... - govorila je Matora.

- Moram jednu stvar da kažem, Aleks razumem sa neke strane... Jako je teško stati uz nekoga i deklarisati se na neki drugi način... Umeš da praviš pritisak... Neke stvari si radila i sa mnom... Ne možeš da potenciraš neke stvari, ako neko nije spreman... - rekla je Sanja.

- Ne mogu ja nekoga da nateram na nešto ako ne želi. nSamo mislim da nije u redu da me neko napravi na nešto što ja nisam... Moram reći, mnogo me ovde sve na tebe podseća... Ti si obeležila moj život, moja prva devojka, moje nešto veliki i vredno... - prekinula je Matora.

- Ne da sam labilna, nego je mogla ku**c u usta da mi stavi i da mi pi*a, a da je ne budem loša kao prema tebi. Ja sam izabrala ovaj put, da i ta moja porodica je uz mene. Ja sam čista. Ti znaš kakva sam ja bila prema tebi, a i prema ovoj devojci. Posle vas dve, svim silama ću da se trudim da ne budem ni sa kim - plakala je Matora.

- Veruj mi, ni meni nije bilo lako sa mnom i mene si psihički maltretirala kao i MC Aleks. Neću da te koemntarišem, vidim da si ušla u crveno. Ja nisam rekla da si manipulisala - rekla je Sanja.

- I ti si malo igrala rijaliti. Imam da ti kažem mnogo što šta. Mislim da je najbolje da se manemo, tako da te molim da se maneš pričanjem o manipulisanju - rekla je Matora.

- To što tebi moje mišljenje ne odgovara, to mi je žao - drala se Matora.

