BIZARNI PLANOVI PORODICE OSMAKČIĆ! Franjo ni da trepne, Viktorija trudna, a oni žive kao da se ništa nije desilo!

Marko Osmakčić izašao je iz rijalitija "Zadruga", tako što je njegova porodica obavestila produkciju da je njegov otac Franjo Osmakčić preminuo.

Njihov plan išao je toliko daleko da su u Šimanovce doneli i lažnu Franjovu umrlicu, kako bi cela priča bila verodostojnija.

foto: Printscreen/Instagram

Na kraju kada se sahrana Franje Osmakčića nije održala, cela Srbija bila je zapanjena raspletom situacije i činjenicom da je neko "lažirao" sopstvenu smrt.

Marko Osmakčić otišao je za Švajcarsku gde živi sa porodicom i odatle delio video snimke, a onda je najavio obraćanje svog oca na svom Instagram profilu, što je posle pomerio.

Živ i zdrav Franjo Osmakčić samo je poručio da je još za Novu godinu hteo da izvadi sina iz rijalitija zbog njegove veze sa Viktorijom, koja je trenutno u drugom stanju. Njih dvojica su bili začuđeni zbog čega je ovaj njihov morbidni plan dobio toliki publicitet, ali kada je trebalo da kažu nešto konkretno, snimak se zavšio, a ubrzo je bio i izbrisan sa Instagram profila bivšeg zadrugara.

- Predlagao sam sinu Mariju još oko Nove godine da Marko izađe, on je hteo da sačekamo. Došao sam do zaključka da dete moram da izvadim iz Zadruge. To što je Viktorija radila Marku mene je rastrzalo - rekao je u kratkom obraćanju Franjo.

foto: Printscreen/Instagram

Ipak, ono što je sve iznenadilo, jeste da Franjo nije ni trepnuo u svom obraćanju. Na njegovom licu, u kratkom videu koji je prvo objavljen, pa izbrisan, nije se mogla pročitati nijedna emocija.

Takođe, on je toliko nonšalanto pričao, a da bebu, koja je na putu, nije ni pomenuo.

Isto tako u pomenutom videu nije se osvrnuo na ponašanje svog sina Marka, već Viktorijino ponašanje, iako je mlađi Osmakčić pred milionima, davio, udario i bacio u bazen svoju devojku, koja trenutno nosi njegovo dete, zbog čega su mnogi komentarisali kako je neverovatno da oni sada žive kao da se u "Zadruzi" ništa nije desilo, te da čegaju da vide koji je sledeći "bizarni" plan porodice Osmakčić.

Nakon ovoga svega, Marko se još jednom oglasio na Instagramu, te naveo da video koji je najavio kasni iz tehničkih razloga i da će biti objavljen u toku dana.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:39 Marko Osmakčić se ovako pravdao nakon obrisanog snimka