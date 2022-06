POP SILOVATELJ ČEKA VIKI?! Sprema joj novi PAKAO, a u sve umešan i bivši muž

Sveštenik iz sela Pločica pored Kovina koji je robijao zbog silovanja Viktorije Mitrović, sada je na slobodi i čeka je da izađe iz rijalitija! Kako piše Skandal, pop je navodno rešio da joj se osveti što je ponovo pokrenula priču o zlostavljanju, pa ima tek sada plan da je uništi!

A da sve bude još gore, oglasio se i Viktorijin bivši muž s kojim ima ćerkicu i rekao da je priča o popu i silovanju izmišljotina, te da mu je Viki sve napakovala!

- Ne verujem da je Viki izmislila silovanje, ipak je ona bila tada dete, ne može to devojčica od 13 godina da izmisli. Jedino što sada znam jeste da se taj pop vratio u Pločice i sad svi po selu pričaju kako on čeka Viki i da joj sprema osvetu. Navodno, udariće joj na dete jer mu je ukaljala ugled i ostavila ga bez posla. On deluje baš opasno, to vam pričam na osnovu utisaka od pre. Svi kažu da samo čeka da se Viki vrati iz rijalitija i da će tek onda da bude havarija - rekao nam je izvor i dodao za kraj da je i Viktorijina baka Regina jako uplašena.

- Ona jadnica iz dvorišta ne izlazi, boji se i popa, a boji se i Osmakčića. Ma ne zna žena šta je snašlo, samo ide i jadnica ponavlja po dvorištu: Sve će nas pobiti, kuku nama, sve će nas pobiti. Teško njoj, Viki ako je pametna, valjda će se malo smiriti kada izađe iz rijalitija - zaključio je izvor.

Podsetimo, Viktorija Viki Mitrović prolazi ovih dana pakao zbog trudnoće i Marka Osmakčića koji je ostavio trud nu na cedilu i pobe gao iz Zadruge laži- rajući smrt.

