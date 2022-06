PRVI SNIMAK VIKI MITROVIĆ NAKON ABORTUSA: Zadrugarka se guši u suzama, ne progovara reč, a one je TEŠE! (VIDEO)

Viktorija Viki Mitrović vratila se u Belu kuću nakon abortusa koji je imala u jednoj privatnoj klinic.

Odmah joj je prišla Aleksandra Nikolić kako bi je utešila, a Viktorija je sve vreme plakala.

- Što ne ideš da legneš? Kako se osećaš? - pitala je Aleks, a Viktorija je odmah briznula u plač.

- Nemoj da plačeš - govorila je Aleks, pa su joj cimerke pomogle da skine traku sa ruke.

foto: Printscreen/Zadruga

Podsetimo, njen bivši dečko Marko pričao je kako sumnja u njenu trudnoću u svojoj ispovesti na Jutjubu.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona je meni pričala da kada je izašla da su joj nudili neke odnose da sredi svoj život, to mi je prenosila, to je radila van kapije. Počeo sam da sumnjam u sve, da ja poludim, da su joj dali da radi taj test. Više ne znam ni da li je trudna. Pokušavao sam da sve rešim, pokušao sam na lep način i da kažem ako se omaklo da je molim da se to reši. Objašnjavao sam joj da njeno dete neće da je vidi više, ljuto je na nju... Želeo sam da izađem iz Zadruge - govorio je on.

Kurir.rs/K.Đ.

