MILICA KEMEZ UDARILA NA BORINE BIVŠE! Nakon žestokih prozivki Marijane i Mime oglasila se i bivša zadrugarka, nije birala REČI!

Milica Kemez i Mima Šarac žestoko su se sukobile na "Zadrugoviziji - Karaoke šou" gde je Kemezova bila u žiriju.

Njih dve povezuje isti dečko, Bora Santana koji je svoju ljubav sa Milicom predstavio u trećoj sezoni rijalitija "Zadruga", a koji je nakon izlaska iz druge sezone bio u emotivnoj vezi sa Mimom.

foto: screenshot Pink tv

Ali to nije sve, Milica Kemez se prvi put posle dužeg vremena suočila i sa Marijanom Zonjić koje, kako one tvrde, ne podnose!

- Što se tiče Mime ja nisam želela da je komentarišem, nahvalila sam je naravno ironično kao ljubavnicu koja je u priči radi opstanka, vidi se da su pratile rijaliti i da misle da me i dalje dotiče kad neko spomene Boru, kojim im je dao na značaju, kako njoj tako i mnogima pre njega, ali me zaista ne dotiće, znam koliko vredim, tako da što se mene tiče mogu zajedno šta god požele. Ona je pokazala šta joj je bitno tim pozdravom, a to nije Gruja.

foto: Printscreen

Milica je takođe ispričala i detalje svađe sa Marijanom Zonjić koja nije želela da štedi reči kada je voditljka u pitanju.

- Što se tiče Zonjičke, ja nisam želela da je komentarišem, takodje je prva počela sa uvredama koje niko nije mogao da dešifruje, jer kao što ne zna da peva ne zna ni dve da sastavi, za mene je ona loš čovek od kad me je nazvala siročetom, a Viki silovanom i tako dalje. Udara nisko, a to govori o njoj, mnoge uvrede sam oprostila u rijalitiju i životu, ali veće zlo nisam videla... Mene ne dotiču njeni komentari jer mene u Bujanovcu niste gledali i to su samo patke i provokacije, a njena izdanja smo gledali u rijalitiju sa više partnera, a da pritom ni sa jednim nije bila u vezi... Ja gde sam bila ostavljam iza sebe, sad gde sam je bitno. Ona je rekla da pitam Boru da li je dobra, blam blamova, takodje me je prva provlačila po medijima i iznosila grozne laži za šta je tužena, tako da ko god šta ima slobodno, ja čekam. Ne mogu da mi nađu grešku godinama, pa izmišljaju. Ponižavanja nemaš za plac i ostalo. Videćemo šta će ona imati, a moje mesto sigurno ne. Uglavnom obe su bile čak i kod Bore varijante tako da to govori sve o njima.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

