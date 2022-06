NEKA SE ZAKOPAJU ŽIVI! Viki progovorila o abortusu, Marku Osmakčiću, a Franji uputila brutalnu poruku: Sa kukavićama NEMA POSLA!

Viktorija Mitrović progovorila je kako se oseća nakon abortusa. Voditelj Filip Car takođe je upitao Viki da progovori o spekulacijama da se Lazar Čolić Zola zaljubljen u nju.

- Ne mogu da padam u depresiju, kraj je jako blizu. Moram da se vratim porodici. Pokušavam da balansiram i da pričam o spoljnom svetu, a ne o pričama po kući. Najviše se družim sa Aleks i Nevenom, Zolom i Anđelom. Ne osećam potrebu da prestanem da se družims a Zolom. Oni su mi rekli da su došli do zaključka da je Zola zaljubljen u mene i da zato provodi vreme sa mnom. Ja sam rekla da to nema veze, jer bih ja to osetila kao žena. Oni su to kao primetili jer ja nisam u vezu. Skapirala sam da je Nevena to i pre zamerala i da ga je stalno ispitivala zašto se druži provodi vreme. Zola i ja smo dosta dugo proveli ovde, pili, jeli i svađali se. Ovo što sam jutros čula je čista glupost - pričala je Viki.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam se nekako osvestila. On je meni uradio mnogo stvari i polako mi se gadi. Moj abortus je za mene najtužniji dan. Iskren i tužan dan, a ne fejk što su oni napravili lažnom smrću. Marka sam zakopala jer je on imao veliki uticaj na moj abotrus. Odluka je ostala na meni, ne kažem da je on kriv. Njegovo ponašanje je doprinelo i mislim da ne treba da ga spominjem više - govorila je Viki.

- Je l' imaš poruku za njega ili pokojnog Franju? - pitao je Car.

- Nemam poruku, ne želim da imam veze sa njima. Ja sa kukavicama nemam posla. Mogu samo da kažem da mi Marko od onakve lepote trebao da se pretvori u krticu i zakopa se u zemlju. Mene bi bilo blam da se posle svega oglašavam. Ja nemam potrebu njega da pljujem, jer onda pljujem i po sebi. Moja poruka je da se zakopa živ i njegova porodica - rekla je Viki.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:06 LUKAS ČESTITAO MEZIMICI ROĐENDAN! Viktorija napunila 10 godina, a onda Sonja pokazala kakav ORIGINALNI POKLON je dobila!