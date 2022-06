BILA SAM GORA OD TE OSOBE! Matora otkrila koliko su je POGODILE reči Sanje Stanković, pa progovorila o SUKOBIMA sa MC Aleks!

Jovana Tomić Matora nedavno se srela sa bivšom devojkom oći u oči, a sada je progovorila o komentarima Sanje Stanković koji su bili surovi.

- Da li si se iznenadila kako ti se obratila Sanja Stanković? Da li misliš da je bila iskrena ili je htela da izazove neku reakciju i vidi da li je još voliš? - pitao je Car.

- Mislim da je pola-pola. Mislila sam da neće hteti da komentariše. Kad me je prošao bes, ljubav i kad volim drugu osobu, nije mi bilo svejedno. Moje obraćanje nije bilo da se spusti lopta. Ja se osećam loše jer budem gora nego te osobe. Uradila sam to zbog sebe. Mene je pogodilo kad je ona komentarisala Aleks... Ja da znam da manipulišem, sigurno ne bih sebi dopustila neke stvari. Ona i ja smo se rastale u jako lošim odnosima, jako loše urađene stvari, koje imaju veze sa našim životima. Karake su bile šou, svađa sa MC Aleks me je demolirala totalno. Ne može tebe da natera neko na nešto što ti nemaš u sebi. Ja puknem, pa budem gora. Mene je tako sramota svađa mene i Aleks. Ona i ja to nosima na čeđima i blammiramo se. PRičamo ogavna stvari i budalaštine - pričala je Matora.

- Što se tiče Aleks, kakav vam je sad odnos? - pitao je Filip.

- Ono što ja osećam prema Aleks i šta sam radila.. Prihvatala bez ,aženja i intime i mislila da će da uspe. Mnogo mi je jači taj osećan, ali Sanja je nako ko je čvrsto stajao uz mene. Ona zna da će u meni da probudi revolt, nadam se da ćemo da se primirimo - rekla je Matora.

- Hteo sam da te pitam za Saleta Luksa. Čuo sam kad je pričao za MC Aleks i muvanje - dodao je Car.

- U ponedelajk "Bubice, volim te", a posle manje od 24 časa ovo. Čuo sam da je tražio Mimi da se pomeri da igra pored nje. Ja sam mislio da ona provocira mene, Aleks je rekla je muva. Ja da sam u odnosu sa Aleks, znam sve. Ja znam sve što je radio, meni pljuje Aleks, pa onda spušta loptu. Ja sam znala da će ona da odbije. Meni je to glupo i jadno, neću da imam dodirne tačke sa njim - pričala je ona.

