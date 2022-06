ZORICA MARKOVIĆ RAZVEZALA JEZIK! Otkrila ŠOK DETALJE DOGOVORA bivših supružnika: Dalila i Dejan će se POMIRITI! Spomenula i Cara!

Poznata po svom britkom jeziku, Zorica Marković nije gubila vreme, te se odmah osvrnula na aktuelne događaje u Beloj kući, te prokomentarisala odnos Jovane Tomić Matore i Sandre Bajić, poznatije kao MC Aleks.

- Ja sam MC Aleks nazvala mutavom plovkom kad smo bile zajedno u "Zadruzi 1". Ima slike, nema tona! Ne moraš da budeš aktivan da bi nešto pružio, nekad je dosta i lepota kada ćutiš, imali smo takvih koliko hoćeš, ali ona niti je lepa, niti bilo šta! Uz svo poštovanje, imamo zajedničke prijatelje, ali u rijalitiju ništa! Mislim da je Matora iskorišćena i da je svo ovo njena perfidna igra. Sanja je to provalila kad su bile karaoke, devojka sve vreme folira i laže zbog Matore, po meni je to njena fejk priča sa njene strane. Treba da bude zahvalna Matoroj koja ju je čuvala kao malo vode na dlanu. Matora je takva, ali ovog puta je iskorišćena, ona se zalepi za nekoga i ne odustaje, ali mislim da joj sve to ne treba - ističe Zorica.

foto: Kurir televizija

- Sale mi je na početku bio simpatičan, ustajao je da kometnariše nešto kratko, ali pametno, ali mi se smučio! Čovek se sad setio da je kraj rijalitija i proradio, naučio je neku njegovu igru 20 dana pred kraj. Sve je namerno uradio ovo u vezi za Filipa Cara i Dalilu, a Filipa od početka rijalitija ne može da gleda očima! Sa Dalilom je imao svađu, udvarao joj se, videli smo svi, ali je izvisio. Sad je pikirao Matoru, namerno ju je zgazio, gađao ju je direktno u glavu, što se kaže. Matora brzo plane i namerno je izazvao buru. Ne bi on odabrao MC Aleks, pre bi odabrao Nevenu, da se Matora nije pobunila i to veče nije stala na Carevu stranu - zapaža Zorica.

- To sam i ja isto ispratila, Matora je komentarisala Luksa i Cara i branila je Cara, i mislim da je baš iz tog razloga on izabrao MC Aleks, pritom je ona rekla da neće ići u hotel niti da spava niti da koristi kupatilo, i bila je jako besna što ju je postavio kao omiljenu, ali eto vidimo kako stoje stvari kad malo popuste konci na žurci - ubacila se Sanja Stanković, a pevačica se složila:

- Sve je gluma, provaljeni su! Ja tačno znam ko šta može - zaključuje Zorica Marković u emisiji "Pitam za druga".

foto: Kurir teleivizija

Zorica je komentarisala aktuelne teme i odnose u "Zadruzi", te se u svom izlaganju osvrnula i na ljubavni trougao, Filipa Cara, Dalilu i Dejana Dragojevića.

- Ko bi mogao da podrži ovo što se radi? Mislim da je Dejan veća svađalica od Dalile, makar se tako pokazalo u "Zadruzi 3" i nisam ni na čijoj strani. Dalila i Car su potpuno isti! Poznajem Cara lično, Dalilu pamtim iz rijalitija, i on je ostavio jako dobar utisak napolju kada smo se upoznali, čak je bio i njegov otac, njegovo društvo, družili smo se, fino su se ponašali, on uopšte nije glup. Samo ću reći da će se Dalila i Dejan pomiriti. Živi bili, pa videli! E sad, da li će proći mesec, dva, tri ili pet, ne znam, ali kad-tad, tu nema dileme! Ako budem promašila, izviniću se, ali ništa strašno. Odnos Dalile i Cara je bolestan, ne zna se ko je tu gori, s tim što Dalilu takvi tipovi pale! Dejan je bio kuvarica, potrčko, ćutao je, radio... Zato su se njegovi i bunili, jer su znali kako živi. Ali kad vratimo film unazad i pogledamo šta je javno predstavljeno u štampi ko je bio sve Dalilin partner, to su sve likovi slični Caru, samo su druge tetovaže u pitanju - ističe Zorica u jednom dahu, pa nastavlja:

- Ja sam 12 godina u ugostiteljstvu i nagledala sam svega i svačega, čak i gorih stvari, samo što ovo traje i uvek ti je dostupno. Ništa mene tu ne iznenađuje, kad god se posvađaju, gađaju i kunu se da više neće biti zajedno, ja znam da je pitanje momenta kada će ponovo biti zajedno. U njihovom odnosu ima svega, i strasti, i sujete, nadigravanja, ludilo je generalno, ali Car je sve provalio, on uopšte nije glup čovek, i sve vreme sumnja u sve to, a šlag na torti je bio taj neki meda, slon ili šta li je već od Dejana na jastuku, to je razlog njihove svađe, ali nijedno neće to da izgovori - kaže pevačica.

- Dalili se Car zasigurno dopao, on jeste njen tip, ali su ona i Dejan razgovarali kod bazena u šiframa, vrlo dobro se sećam toga, i mislim da su se oni sve dogovorili napolju. Njih dvoje kao rijaliti igrači imaju šta da kažu, dobri su za komentarisanje, pucaju i rešetaju, ali su u tandemu malo istrošeni, pa ove sezone ne bi bili interesantni. Oni su tip ljudi koji bi sve uradili za novac, ali ni to ne možemo da osudimo toliko, jer šta će, oni su ljudi bez statusa i zvanja, ušli su u rijaliti da uzmu pare, nosili celu ovo priču, kupiće stan i boli ih uvo - zaključuje Zorica Marković.

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M.

