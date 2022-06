FILIP CAR PRIZNAO DA DRAGOJEVIĆ TREBA DA POBEDI U RIJALITIJU: On je izdržao sve, od prevare, preko lomova do svih mogućih LUDILA!

Zadrugari su izneli svoje mišljenje o Dejanu Dragojeviću i njegovom učešću u rijalitiju.

- Zašto misliš da Dejan ne bi pobedio da ga Dalila nije prevarila? - glasilo je pitanje za Miću.

- Rekao sam da bi možda pobedio iz nekog drugog razloga, a ovo što mu se desilo je bilo nenormalno i sumanuto. Brutalno je prevaren i nešto najgore što mu se dogodilo, svakako je ostavilo pečat. On sa tim mora da se bori, eto, vratio se sad u neku normalu. Mora da bude trezven i pomalo kvaran, ne treba da dozvoli da ga svi je*u. Nije on bio zlatan dečko, svi mi pravimo greške, ali to što mu se desilo je ostalo urezano... Sve što je uradio može da mu se oprosti zbog toga... Ipak je ovo Balkan... Nije to dobro što mu se dogodilo, pa da mu se traži neka mana... - govorio je Mića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Prva sezona, pobedila je žrtva, druga je bila takođe žrtva, cijukala, plakala kako bi se oprala, treća sezona pobeda devojke zbog koje smo plakali... Realno, nas nesreća, tuga, suze ujedinuju narod kao takav... Ako izuzmemo Nadicu... Ljudi uvek staju uz onog kada misle da mu je učinjena neka nepravda. Takav nam je mentalitet, ljude podržavamo u nesrećama i to jeste najtagičnije... Scena sa Nove Godine, dala je pečat svemu i to je ono što će da se pamti - govorio je Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Imam sada osećaj, kao da je jedina Sandra rekla ono kako jeste, a nije u dobrim odnosima sa njim. On je nakon svega pokazao drugu stranu sebe... Bliski ljudi Dejanu Dragojeviću, govorili su da je Dejan loš prijatelj, loš sin, loš čovek... To je suludo. Najviše mi se dopalo to kod Sandre jer je objektivna. Ako mene neko pita zašto on treba da pobedi, treba da pobedi jer je izdržao sve, od prevare, do lomljave, do pomirenja sa porodicom do svih mogućih ludila i stresova - rekao je Car.

Kurir.rs/K.Đ.