DALILA SE OBRATILA RODITELJIMA TIK PRED ZAVRŠETAK ZADRUGE! Rasula se na komade, analizirala brak sa Dejanom i poručila OVO (VIDEO)

Nakon što je pušten video prilog sa uspomenama Dalile Dragojević, voditelj Milan Milošević je dao reč Dalili koja se obratila roditeljima.

- Ja kad vidim svog oca, stvarno mi ne bude dobro. Kroz glavu mi prođe sve loše što sam mu priredila, a on nije znao da pokaže koliko je vezan za mene. Kad je došla ova sezona i kad me je ovde video u najvećim problemima, najviše je bio tu. Sad kad znam da je tu, teško mi pada to što sam mu priredila i priuštila - počela je kroz suze Dalila, pa je nastavila:

- Ta situacija za pesmu, ja sam neko ko voli da peva. Ta pesma mi se uklapala, a ta pesma za svekrvu, ja je nisam ni imala u tom momentu, jer nije bila uz mene i njega. Zaista nisam planirala da će se sve ovo desiti, a kada su me pitali novinari: "Da li postoji mogućnost da se razvedemo", rekla sam da je nemoguće. Da sam mogla da biram način razvoda, ne bi se to desilo ovde. Što se tiče bivšig momaka, žao mi je što je Mirza stavljen, jer je oženjen i ima decu. Bila je veza od dva meseca, tri, ali nam je bilo lepo. Što se tiče Mladena, zna se kakvu vezu sam imala sa njim kroz rijaliti. Nismo išli kod njegovih kući, jer su bili protiv naše veze. Živeli smo zajedno, ali se završilo kako se završilo. Ne bih da pričam o njemu, koliko sam čula i on je oženjen. To je to što se tiče njega. Dado, sa njim nije bila neka veza, nego eto, nemam pojma kako da definišem - nastavila je Dragojevićka.

- Šta ti je najlepše, a šta najružnije što si videla - pitao je Milan.

- Meni je sve najlepše. Ne stidim se svoje prošlosti, sve što mi je prikazano je lepo. Kad sam videla sebe kao mala, kad sam ga oblačila u Šeika kad je bio Bajram (smeh). Drago mi je kad ga vidim nasmejanog. I to je to, što se tiče mog braka, ja sam uvek rekla da je to bio lep brak i nešto što je bilo lepo. Nije to bila lažna sreća, bila je stvarna u svim trenucima. Mi smo ušli kao srećan par ovde, ali jednostavno su moja osećanja otišla na drugu stranu i koliko sam se trudila da se oduprem, videla sam na kraju da kad sam saterana u ćošak, priznala sam sve. Okej, priznajem da nije trebalo na taj način da se desi...Nisam očekivala da ću videti ni oca ni majku, još te neke ljude. Babo i mama volim vas najviše na svetu. Znam da ovo što Filip i ja radimo nije lepo i da ne možemo da se ponosimo ovime, ali sam išla ka onome što sam smatrala svojom srećom. Meni je bitno da smo Filip i ja bili iskreni do srži u svom odnosu - dodala je Dalila.

