DALILA I DEJAN U ŽEŠĆEM SUKOBU ZA CRNIM STOLOM! Bivši supružnici urlaju jedno na drugo, Caru pala roletna! Dragojević je NE ŠTEDI

Dejan Dragojević ušao je u sukob sa svojom bivšom suprugom Dalilom Dragojević.

Dejan je odmah istakao da Aleksandra ne treba da komentariše odnos sa Filipom Carem, ali je nastavio o Dalili.

- Aleksandra ne treba da komentariše odnos sa Filipom, a što se tiče ovoga, lepe uspomena. Da sam mogao da biram dobrog zeta, ne bih mogao boljeg da izaberem. Zet mi je čista desetka. Pogrešno sam gledao na njega u početku. On je za mene moderniji i tetovirani Sveti Sava. Kako se bliži kraj, drugačije gledam na situacije, na život. Negde gde sam gledao sa mržnjom i besom, u jednom trenutku sam shvatio da mi to ne treba uopšte - rekao je Dejan.

- Zbog ovoga je Dejan meni za pobedu, ustane čovek i komentariše. Ovi sad ovamo, voleli se, mrzeli, a nemaju šta da kažu. Nama jeb***li majke zbog ovakvih komentara - ubacio se Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nenaštelovan sam, susreo sam se sa mnogim ženama i odnosima, ne vidim sebe kroz te neke odnose. Najviše mi je žao, jer kad mi se vežu te uspomene, a time se čovek ne diči i ne ponosi - ustao je Car.

- Ja neću dozvoliti da se skrnavi Filip na bilo koji način. Ja znam da sve te osobe koje su u trenucima bile slobodne i on isto, itekako im je tada odgovarao. Mislim na sve i ne intresuje me ko će se pronaći. On je bio rak rana mnogima. On je neko kome su udeljiavni saveti vezano za mene, koji se i dan danas gleda od strane drugih - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- E sad ću ja da budem bezobrazan. Ja sam nap**io Aleksandru tada. Peva se pesma o belom džipu, a zna se da ja hoću to da kupim. Zašto ti imaš potrebu indirektno... Šta ti imaš potrebu da ležiš kod Marka Đedovića, kad je moj krevet pored? - skočio je Dragojević.

- Ja imam prava da komentarišem. Zet ovo i ono. Možda ti je zet i zbog Aleksandre. Nemoj da me uzimaš u usta, ja tebe ne uzimam u usta - drala se Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ma odj**i od mene. S obzirom da po drugi ili treći put provlači Aleksandru, niko nije bezobrazan - odbrusio je Dejan.

- On je juče mene podbadao na moj klip - drala se Dragojevićka.

- Hoćete da komentarišem gaće i patike, koje su vam bile šifra? Razbijena je moja šolja, ja se ne obazirem na to - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Aha, njemu je žao što nisam dolazila zbog njega. Zet može da bude na osnovu tvoje devojke, mene više niko neće provlačiti. Neću da ćutim! Dosta mi je više - drala se Dalila.

- Šta god da uradim ovde, kontradiktorno mi je. Ni jednu žensku osobu nisam prokomentarisao koje su bile u snimku. Komentarisao sam moj i Filipov odnos. Da je on zaslužen u delu gde se meni život vraća u normalu, jeste - rekao je Dejan.

- Mene Aleksandra Nikolić nije zanimala kada je trebala da me zanima. Rekao sam joj: "Nemoj da ja počnem da pričam, jer ti neće biti dobro. Ni u vezi, ni u narodu i dalje. Kad ja budem počeo da pričam, a da ne pominjem imena". Ja nisam neko ko trkelja. Ja sam čuo mnoge priče o njoj i ovde i napolju. Ja mogu da joj kažem: "Ko si i šta si to ti?" Pa, da krenem od hapšenja - urlao je Car na Dalilu, pa je nastavio:

- Ja te pitam šta ti je bolje, da pričaju ili ne pričaju - drao se Car.

- Ovde je bilo u pitanju poniženje mene, pa i tebe. Podsmejavanje kako ti je**š nekoga, a Dalila sedi pored njega - urlala je Dalila.

- Zašto ne prepustiš nekome drugom da osudi? - rekao je Car.

- Meni je muka više da slušam: "Zet, zet i zet" - dodala je Dragojevićka.

- Problem je što je on srećan u ovom odnosu, a nije bio srećan ranije. Sa mnom ga boli odnos, jer se vidi devijantan. Na kraju, epilog, je da je ona ispala najgora, a on pozitivac. Ona ima averziju na njega, jer misli da nije iskren. Smatra da je i dalje voli, da bi na keca bio sa njom, da neće biti sa Aleksandrom...Ja sam mrežica na ping pong stolu, a ja sam linijski sudija koji juri ofsajd - rekao je Car.

Kurir.rs/K.Đ.

