NE PROĐE NI DAN DA SE DALILA I CAR NE POSVAĐAJU! Filip napao Dragojevićku i to zbog BIVŠE! Ućutkao je i počeo RAFAL UVREDA (VIDEO)

Nominovani zadrugari su Filip Car i Sanja Grujić, a učesnici biraju koga će ostaviti u Beloj kući.

Dalila Dragojević bila je sledeća na redu da nominuje.

- Svašta nešto se među nama izdešavalo. Nisam očekivala sve ono s Filipom. Mislila sam da nikada ne bi bila sa osobom kaso što je Filip. Na početku se smejala njegovim forama, saznala sam da su na početku rijalitija imali poljubac u grudi. Onda se desio njihov poljubac tokom žurke, tada mi je bilo preteško. Onda situacija dok sam bila u krevetu, kada je Filip došao uzeo jorgan i otišao, bilo je vidno kako sam se osećala. U trenutku kada se to dešavalo, znam da nije imala dobro mišljenje o meni, svakako me je više on povredio nego ona. Kada su bile karaoke, ja sam izašla da bodrim Filipa, bila mu je iza leđa, gde sam osetila da ga bodri, a da se meni podsmeva, oni su imali neka međusobna dobacivanja tada. On je rekao da sam mu pravila scene danima, a istina je da sam ga samo to veče pitala o čemu se radi. Mislim isključivo što se nje tiče, da je izgovorila da je njena greška, samo jer nisu nastavili odos. A ona i a ja izvan toga, ne osećam neku lošu nameru prema meni, toliko - rekla je Dalila.

- A o njemu, šta da kažem što nisam. Borimo se sami sa sobom da sve ovo prebrodimo, sabiramo utiske. Kada mu vidim ove face, dođe mi da ga odmah pošaljem u izolaciju. Ostalo je 15 dana do kraja rijalitija, sa ovim čovekom sam prošla sve i svašta. Samo nek' me ne prekida - prokomentarisala je Dalila.

- Skrati, ljudi završi, zamolio sam te da budeš koncizna i kratka. Ako tebe ne mogu da zamolim, onda ne mogu nikog. Danas gledam uspomene, imamo frku, sada nominacije, držiš predasvanje - rekao je Car.

- On meni ne dozvoljava da pričam. Što se njega tiče, zalubila sam se, oboje smo se zaljubili. Prešla mu preko greške, pa je opet ponovio, tako uzastopno, sve u krug. Mislim da me gleda kao najvećeg pprotivnika. momak koji voli ne ponaša se ovako, kao on sad. Ućutkava me. Umesto da me pusti da govorim, ponaša se kao da sam glupa. Ne sećam ser kad sam zbog njega na nominacijama zbog njega govorila normalno - dodala je Dalila.

- Ja kada je neko nominovan, budem koncizan i jasan. Ne govorim satima gluposti. Ona što govori o Sanji je ono što mene boli. Ne mogu to da slušam - rekao je Car.

