NEVENA GRCA U SUZAMA ZBOG ZOLE! Doživela pomračenje, pa priznala sve: Sprdao se sa mnom, degradirao me je ovde! (VIDEO)

Nevena Savić je ustala da prokomentariše svoje uspomene i vrlo brzo se slomila nakon što joj je voditeljka Ivana Šopić pomenula vezu sa Zolom.

- Bila si privržena Zoli tokom celog rijalitija, nikad nisi poricala da si zaljubljena u njega. Na kraju, vi zajedno posle svega - rekla je Ivana.

- Ne želim uopšte da komentarišem taj odnos. Videli smo kroz ove klipove - krenula je Nevena i počela da plače:

- Videli smo koliko je taj dečko mene degradirao ovde. Ja to nisam shvatala. Kad uporedim klip kad sedi sa Irmom i Deniz, shvatim da se sprdao sa mnom kao sa drugima. Ja sam se trudila maksimalno. Mislim da me je koristio, da je ceo odnos sa njegove strane bio lažan - dodala je Savićeva.

- Ko ga j*be? Nemoj plakati, tebi je potvrda da si bila dobra to što ti je njegova majka dva puta slala poklon - dodala je Irma.

- Sad bleji sa Viktorijom, sad nisam ni potrebna. Želim im svu sreću. Mislim da ima Boga, za sve ovo što sam prošla ovde. Verujem u to da ima Boga, svako neka radi kako misli - istakla je Nevena.

- Videli smo da imaš lep odnos sa porodicom - dodala je Ivana.

- Da. Pre nego što sam došla ovde, oca sam ostavila u bolnici, nisam znala šta -je sa njim. Prvi kontakt sam imala kad su bile čestitke za Novu godinu. Jako sam zabrinuta za njega. Sve mi to teško pada. Žao mi je što sam ih na neki način obrukala. To su ljudi koji znaju svaki korak mog života, oni znaju šta je istina, šta ne. Ali juče je na "Igri istine" izrečno svašta. Ne znam koliko mi veruju. Mi smo patrijarhalna porodica, on će da ode sutra na posao, kolege će da pričaju, to će da utiče na njegovo zdravlje. Ali opet, mislim da sam lepo iskoristila ovo učešće. Ova kuća mi je omogućila da imam dve svoje revije. ovo je bila moja prva kolekcija, prikazane su slike. Mnogo hvala - rekla je Nevena.

