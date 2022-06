DALILA PROLILA SUZE ZBOG DEJANA PRED CAREM! Dragojevićka se kaje posle svega: Žao mi je što sam bila OKRUTNA I BEZOBRAZNA! (VIDEO)

Dalila Dragojević rasplakala se zbog uspomena Dejana Dragojevića.

Dragojevićka je otvorila dušu pred zadrugarima i priznala da je tek sada svesna kakva je bila prema Dejanu.

- Šta da kažem, sad baš pričam sa Filipom. Videla sam par scena gde sam bila okrutna i bezobrazna, nisam bila svesna u tom momentu. Kad mi je Filip tad govorio da sam odvratna, ja nisam gledala tako. Zaljubila sam se, postala odbojna, nije me zanimalo šta se dešava na toj drugoj strani. To je to. Stidim se tih svojih postupaka, ali tad sam radila samo onako kako se osećam. Da upravljam razumom, ništa se ne bi desilo ovde, nego bih to završila napolju i ušla ovde kao slobodna devojka. Žao mi je što je tako bilo. Lepe su uspomene. Malo sam se poljuljala kad sam se videla u bolnici. Priznajem, bila sam okrutna prema Dejanu, ali nisam bila svesna. Filip mi je jedini tad govorio da sam odvratna, arogantna - istakla je Dalila.

- Da li ti dođe da uputiš izvinjenje? - pitala je voditeljka.

- Ja sam se ovde izvinila, pa kad se desilo ono za moju porodicu, rekla sam da mi nije žao. Ali naravno da mi je krivo kad sebe vidim ovakvu. Žao mi je, nisam mogla protiv sebe. Ja verujem da ima i gorih scena. Žao mi je što sam bila takva, bez obzira na sve, od mene nije zaslužio da ako sam otišla, budem i okrutna i bezobrazna. Tih pet godina koje smo proveli, ja sam uvek govorila da su bile lepe. To je bio lep period, to nije bila lažna sreća. Ali kad sam ušla ovde, koliko god sam pokušala da se oduprem, nisam mogla protiv sebe - govorila je Dragojevićka kroz suze.

