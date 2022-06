DALILA USRED NOĆI DOŠLA U VILU KARIĆA I TVRDILA DA JE TRUDNA?! Aferu sa Stefanom pred ulazak u rijaliti krije kao zmija noge!

Dok se prijatelji porodice Karić iskreno nadaju da Stefan nije imao s*ks sa Marijanom Zonjić, kao što neki pričaju, Jovana Ljubisavljević biće neprijatno iznenađena kada sazna da je njen verenik navodno bio sa Dalilom.

Nakon što su u trećoj sezoni rijalitija Dalila i Dejan pobegli sa imanja u Šimanovcima počele su da kolaju priče da je Stefan bio glavni krivac za to.

- Scenario koji je Dalila ove sezone odglumila bio je planiran za Zadrugu 3 samo što je tada meta bio Stefan Karić u koga se zaljubila iako je bila u braku sa Dejanom. Ni nakon bekstva nije uspela da izbaci Karića iz glave, pa je skovala plan kako da ga smota po izlasku iz rijalitija. Čim je Karić izašao ona je nabavila njegov broj i počela da mu šalje poruke. Ubrzo su se upustili u aferu tokom koje je Dalila postala opsednuta Stefanom dok je njemu ta veza bila samo razonoda. Kada je odlučio da prekine Dalila je potpuno odlepila. Jedne večeri došla je u vilu Karića i tvrdila da je u drugom stanju. Stefan je odmah provalio da laže pa ju je u gluvo doba noći izbacio na ulicu - tvrdi izvor za "Svet".

O aferi sa Dalilom Stefan nikada nije javno govorio, ali je njegov otac Osman Karić svojevremeno potvrdio ovu priču i kroz stihove na duhovit način rekao da je Dalila i pre Filipa Cara nabijala Dejanu rogove:

foto: Printscreen/Zadruga

- Dalila, Dalila da je sreće tvoje ti bi sa Stefanom bila. Od Dekija si to vešto krila, znao je i on... Ispadao ti je i muž i konj i slon. Kasno je to Deki shvatio pa ti se ispod jorgan planine obratio, Stefana je u tvojim očima blatio. Savete ti dao, možda ti je deda od sramote sa stolice pao. Šta će reći raja, polupala si g*zom Stefanova j*ja. Hajmo draga kući, bruka će u selu pući. Šta će reći raja, biće Dalila belaja.

Stefan i Dalila se nakon ovog skandala više nisu ni videli ni čuli sve do ulaska u "Zadrugu 5". Znajući da je on sada u skladnoj vezi sa misicom Jovanom Ljubisavljević koju planira da oženi po izlasku iz rijalitija Dalila je bacila oko na Cara, a aferu sa Karićem ne spominje.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/K.Đ/Svet