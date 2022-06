PRVO SUOČVANJE NAKON MININOG NAPUŠTANJA BELE KUĆE! Mateja nagradio Mensura velikim budžetom, Ajdarpašić mu SASUO SVE U LICE!

Mateja Matijević je samovoljno odlučio da promeni pravila i da zadrugarima daje novac tako što se izvlačiti njihova imena iz činije.

- Možda je prve žurka presudila. Odnos prema meni je korektan, a o tvom učešću nemam lepo mišljenje. Nemam obrazloženje što bi obo bio veliki budžet. Nisi neko ko spletkari, smatram da si dobar čovek - rekao je Mateja.

Viktorija Mitrović dobila je mali budžet.

- Viki od mene dobija mali budžet zbog jedne situacije kad je prema meni bila loša. Rekla si "Klošari", a mislila na mene i Anđela. Mimo toga što si imala nenormalni ljubavni odnos, meni ste bili dragi i voleo sam da sednem sa vama. Mali budžet jer ja o tebi nemam lepo mišljenje o stvarima koje radiš u životu i koliko ne ceniš sebe. Moraju neke stvari da te dotiču i da više misliš na sebe - govorio je Mateja.

Mensur Ajdarpašić dobio je veliki budžet.

- U određenim mo,mentima smo bili stvarno dobri, dok on nije saznao da sam ja imao nešto sa Minom u Rajskom vrtu. Ove sezone smo imali sprdnju, koja je u momentima imala lošu nameru. Viša sila možda misli da nemaš loše mišljenje, kao što ja mislim da ga imaš - rekao je on.

- Ja kad nekog na gotivim to se vidi i ja to ne mogu da sakrijem. Tebe zameram milion nekih stvari. Možda je pametnije to što ti radiš i što si površan u odnosima. Meni se to ne dopada, što se ne posvećuješ partnerima i osobama sa kojima uđeš u odnos. Zameram ti neke stvari, a ja da te ne gotivim ti bi to video. Ja ne dajem stvari ljudima koje ne gotivim. Ti mene ne ugrožavaš ni sa čim. Pogrešno si shvatao neke stvari. Što se tiče tvoje veze i da sam se petljao, mene to nije interesovalo. Nikad nisam imao nameru da ti se mešam - pričao je Mesnur.

- Dok sam bio sa Anđelom hteo si da joj dokažeš da ja nisam za nju - dodao je Mateja.

- Ja sam prepoznao u njoj neke drugačije stvari, ona mene podseća na moje drugare i sve što je vezano za moj grad. Nisam imao lošu namerui nikad je nisam imao. Ja ne krijem kad nekog ne pondosim i meni ništa nije problem. Rokaj i sve najbolje - nastavio je Ajdarpašić.

