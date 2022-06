OVAJ ZADRUGAR JE PRVI FINALISTA ZADRUGE 5! Veliki šef poslao pismo, on se ODMAH obratio OVIM REČIMA!

Mina Vrbaški izgubila je u duelu od Filipa Cara zauvek je napustila Velelepno imanje u Šimanovcima. U studiju ju je dočekala Dušica Jakovljević, sa kojom je podelila kakve utiske nosi iz Bele kuće.

Mina je imala zadatak da napiše pismo zadrugarima i da imenuje ovonedeljnog vođu. Veliki šef je poslao pismo na adresu Bele kuće i saopštio učesnicima njenu odluku.

Dragi moji volim vas, još malo. Mateja je vođa - glasilo je pismo.

- Mina, hvala ti, vidimo se kada izađem, a ti sredi glavu. Meni je drago što ću biti poslednji vođa Zadruge 5 - rekao je Mateja.

S obzirom na to da je Mateja izabran za vođu, to znači da on ne može biti nominovan niti izbačen iz rijalitija. Samim tim, Mateja se direktno plasirao u finale "Zadruge".

