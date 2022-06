DEJAN NEKA BATALI MOJU PORODICU, NE DOPUŠTAM DA ME NEKO VREĐA! Dalila se zaplakala što je ispala MONSTRUM, a više ne da na SEBE!

Dalila Dragojević prokomentarisala je navode bivšeg supružnika Dejana Dragojevića da će mu se nakon rijalitija osvetiti.

Ona je priznala da nije plakala zbog Dejana već kada je videla sebe u bolnici.

- Slušala sam i pozaboravljala pola šta su Dejan i Filip rekli. Nisam plakala zbog njega, već kada sam videla sebe u bolnici. Ja sam zaplakala kada sam videla sebe kako patim prolazeći kroz sve to. Kada sam videla koliko je Dejan bio mršav od stresa koji je proživeo. Mene nije tada nije zanimalo kada sam to gledala, želela sam da se dodvorim Filipu tada, da ne pomisli da imam emocije prema Dejanu. Krenule su samo da mi se ređaju slike. Da li sam se ljubila sa Filipom, pa je on išao da skače u bazen? Kada sam ustala i rekla da se kajem zbog ponašanja, odmah čujem "Pere se". Ja nemam problem da kažem od trenutka do trenutka, kako se osećam - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ne znam da li on sve sada priča sve ovo, da bi mene diskreditovao, da bušim gume, popuštam kočnice. Ako mu auto bude dovezen do granice, neću mu sigurno tamo u Novom Sadu popuštati kočnice. Nisam ja osvetoljubiva, nego on. Neka batali moju porodicu, neka se drži svojih stavova. Više ne postojim za njega, mesecima nismo u odnosu. Opet kažem, sve moje suze su jer sam ispala monstrum, ne jer mi je krivo zbog tog braka i njega. Ja izlazim s lošom reputacijom, svesna sam toga, ja se plašim samo susreta s bliskim ljudima, da se plašim reputacije, ne bih sve ovo radila. Znam kako sam sve započela, znam kako sve ovo izgleda. Ako se neki ljudi zbog nečega kaju posle par godina, mogu i ja nakon par meseci kako sam učinila neke stvari. Pognuću glavu, ali neću dopustiti da me neko vređa. Žao mi je samo što nisam sve rekla odmah, što se nisam pokajala - dodala je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

Dalila se potom izvinila Dejanu za svoje ponašanje nakon preljube sa Filipom.

Kurir.rs/K.Đ.