MINA VRBAŠKI PROGOVORILA NAKON IZBACIVANJA IZ ZADRUGE! Otkrila šta joj je rekla majka o vezi sa Matejom, a onda spomenula i Cara!

Mina Vrbaški napustila je u nedelju imanje Bele kuće, nakon toga ona se oglasila:

Kakvo mišljenje tvoja majka Ivana ima o tvojoj vezi sa Matejom?

- Mama je srećna, ona ne želi da se meša u moje odnose. Rekla mi je:"Ako si ti srećna, srećna sam i ja". Videla je da je to bilo zdravo i normalno... I te svađe, nije bilo ništa strašno, u odnosu na to šta je meni ranije bilo. Drago mi je zbog svega, zadovoljna sam.

foto: Pritnscreen

Mnogo se pričalo o tvom poslu na privatnoj klinici, šta se sa tim dešava? Jesi li zadržala posao, jesu li ti nešto zamerili?

- O tim stvarima ne bih da pričam. Tu se neke stvari još uvek nisu rešile, o tome ne dajem izjave.

Tara Simov, Matejina bivša, te je žestoko prozivala i vređala dok si bila u "Zadruzi"?

- Nisam ni očekivala nešto drugo, a niti sam se bavila njome. Očito sam im trn u oku čim imaju tako loše komentare o mani, a završavaju tako kako završavaju. Želim svima svu sreću, nikom ne želim zlo. Sve što oni meni žele, nek se njima vrati sto puta više.

foto: Printscreen/Zadruga

Jesi li u kontaktu sa Mensurovom podrškom, sa kojom si komunicirala uoči tvog ulaska u Belu kuću?

- Ljudi koji su bili tu uz mene, zahvalila sam im se, kao i oni meni. Nema šta da nastavljam tu temu koja je bila, to je završeno. Još jedno, hvala im što su bili uz mene, i oni su se meni zahvalili.

I, za kraj... Ko je bolji čovek, Car ili Mensur?

- Ne bih to komentarisala zaista. Nije teško pitanje, ali me oni kao ljudi ne interesuju. Na samom izlasku se nismo ni pozdravili. S kim se nisam pozdravila, to znači da ti ljudi nisu tu, da za mene više ne postoje.

foto: Printscreen/Zadruga

