ABORTIRALA OSMAKČIĆEVO DETE, A SAD SE ZAIGRALA SA NJEGOVIM DRUGOM: Viki objasnila šta je radila sa Zolom, svi su ih VIDELI! VIDEO

Rijaliti učesnica Viktorija Viki Mitrović i njen cimer Lazar Čolić Zola izneli su detalje svog odnosa.

Zola je odmah rekao da se sa Viki "zezao" kraj bazena, ali da su tu bili i drugi ljudi.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja imam zaključak, Zola i ja smo jutros popili, Zola se malo posprdao. Nemam šta da kažem, neka prođe par dana... - ispričala je Mitrovićka.

- Glupo se osećam, krivo mi je. Gurnula si me u vatru, ispadam ja neko ko je znam šta radio... - rekao je Čolić.

- Ja sam radila isto što i ti - istakla je Viki.

- Juče na žurki ja sam bio malo u svojim mislima. Kad Zola izađe na cigaretu, Viki dođe. Ne odvajate se ovih dana. Juče ste igrali zajedno, plesali zajedno. Mi došli u bazen, Viki ti dolaziš u bazen. Prisno ste izgledali u bazenu. Viktorija, ne možeš to da prebaciš na Zolu. U sobi sam video da je Zola baš pijan, gacao je, čuo sam te. Izašao si iz sobe van, lupio glavom o vrata. Video sam da uzimaš svoj pokrivač, mislio sam da ideš u dnevnu, ti krenuo kod Viki. Viki se u jednom trenutku podigla, posle toga je on ustao i otišao. Šta imate da kažete na to? Šta je to? - pitao je Car.

- Do jutros je bilo prijateljstvo, jutros je bilo prisno. Pustićemo malo da se stiša, pa ćemo da nastavimo da se družimo. Ja smatram da je Zoli do Nevene stalo, isto smatram da se jutros malo zaneo, kao i ja. Obostrano je bilo - pričala je Viki.

- Dabogda ja umro ako sam je gledao na taj način, naročito kad je Marko bio tu. Ja sam se u bazenu grlio i sa Viki i sa Anom i sa Matejom, zvali smo i Mimu i Gruju. Glupa mi je situacija - pravdao se Zola.

- Ja sam rekla da smo zajedno pogrešili, ako za njega nije greška, to je nešto drugo. Mene boli uvo i za Marka i za Nevenu ako mi se neko sviđa - nastavila je Mitrovićka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja nisam takav - rekao je Čolić.

- Ja ću da pustim do večeras, mi treba da popričamo, ja sam mislila da će on da nastavi da se sprda. Jutros je bilo da može da se komentariše sviđanje sa obe strane. S obzirom na to šta se sinoć desilo, došla sam do zaključka da je došlo do sviđanja - rekla je Viki.

- Popili smo, bilo je energije, moglo je da dođe do svačega da nismo povukli kočnicu. i ja i on, ne samo on. Meni je on super prijatelj, super me savetuje - poručila je Viki.

Kurir.rs/K.Đ.

