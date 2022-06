HAOS! EMISIJA PREKINUTA, DALILA TUČE CARA: Pala joj roletna kad je čula za INTIMNI dogovor Filipa i Sanje, vrišti mu u facu i KUKA

Rijaliti učesnica Dalila Dragojević doživela je nervni slom i nasrnula na Filipa Cara kada je čula šta je rekao cimerki Sanji Grujić.

Dalila je bila van sebe kada joj je voditelj otkrio šta se desilo.

- Na Igri istine, kada Dalila nije bila tu, Sanja je rekla da će oralno da te zadovolji, na šta si joj odgovorio: 'To Sanjice' - rekao je voditelj, a Dalila je promenila sve boje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Je l' to rekao? - iznervirano je viknula Dragojevićka.

- Da, da se razumemo, trebalo je Ani da pomognu onima sa kojima je pila, a ne da se ja bakćem sa pijanim ljudima... - nastavila je Sanja, kako bi zaobišla pomenutu temu.

- Jao kako mi je drago što me je ostavio! Da ja legnem jer mi on ne da da pričam, a on da kaže Sanji: 'To Sanjice', a ona kaže da će da ga zadovolji oralno! Bolesniku jedan! - urlala je Dalila i skočila na njega.

Dragojevićka je počela da plače u dvorištu, a Filip je pokušao da je uteši.

- Skloni mi ga! Uništio me je! Neću glas da mu čujem! - viklala je Dalila i skočila na njega.

foto: Printscreen/Zadruga

- Svedok si da to nije istina! Lupeta gluposti! Dokazano je da je gledala u Anđela u zauzete muškarce, mogao sam i ja svašta da napravim - govorio je Filip.

- Mićo, možda jesam grešan, ali ovo za Sanju i Anu stvarno nije istina! Ona je sve to uradila jer je provaljena za Anđela - nastavio je Car, a Dalila počela da vrišti, pa je Filip opsovao i otišao.

Kurir.rs/K.Đ.