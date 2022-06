TOLIKO ME SPUSTIO I UKANALIO DA MISLIM DA NE MOŽE DALJE: Dalila pati zbog odnosa sa Carem, ne spava, a on samo JEDNU STVAR HOĆE!

Rijaliti učesnica Dalila Dragojević otvorila je dušu u Rajskom vrtu o njenom odnosu sa Filipom Carem.

Ona je istakla da njih dvoje nisu u vezi, kao i da ne želi da je neko vređa i ponižava.

foto: Printscreen/Zadruga

- Tu nema popravki, a iskreno ja sam umorna od toga. Verujem da bi on hteo da se pomirimo, ali mnogo toga se desilo. Pucam ja po šavovima i sve mi je gore i gore i teže i teže, pogotovo kada me udara šamar realnosti. Teško mi je da se nosim sa nekim stvarima. Pogotovo što znam kako će to da izgleda i koliko će to da traje. On ima taj poriv da izaziva, a najviše se ja ponižavam - rekla je Dalila.

- To nije ljubomora to, je opsesija. To je bolest koju on ima... Svestan je on da ga ja volim, i šta sam sve uradila za njega, ali traži izgovor konstatno za raskid. On komentariše pitanja za mene, a onda me upropasti sa vređanjem i psovkama. Loše se ja osećam. Drvo, ja ne spavam, samo se vrtim po krevetu. Ja patim, a on priča svašta. On želi da ja budem njanjavica, ali ja nisam takva... Toliko me je spustio, ukanalio da imam osećaj da me nema više - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ću nositi krivicu jer sam završila nešto lepo, ali ja ne mogu da pljujem po braku sa Dejanom, a onda on kaže da me razume, a onda me pljuje kada sam pored njega. Svi znaju da se između mene i Anđela ništa nije bilo. Meni je žao kada čujem kako on muva devojke i juri se*s, a ja kada bih to radila bio bi haos. Njega ne zanima ništa kada ima novac, a kada nema on kuka i pravi s*anja - rekla je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

