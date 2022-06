DALILA JECALA NA SAV GLAS, PA NAPUSTILA BELU KUĆU! Car žestoko opleo po njoj, ona nije mogla da izdrži, RASULA SE NA KOMADE! VIDEO

Dalila Dragojević je bez pristanka plakala zbog Cara, a Marijana je pokušavala da je uteši.

Voditeljka Ivana Šopić pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Filipa Cara.

- Je l' si se uverio sinoć da je Dalila zla? - glasilo je pitanje.

- Ja često u svađama kažem da je zla, ali mislim da je to teška reč da je neko zao. Neka bude da je kvarna sa nekim postupcima. Kvarno mi je kad mi neko zamera stvari, a sebi dozvoljava nešto što mislim da je pune gore. Juče se napravila frka što sam napolju pušio cigaretu. Čuo sam da je Sanja ušla u raspravu sa Mićom i ja sam kroz prozor rekao: "Bravo, Sanja". Videla sam da se suprotstavila. Ako staneš na tu binu, gledam ka tamo, ti plešeš gde ti je bivši muž i taj momak. Budeš na poziciji gde si viđena i želiš da te vide. Mislim da meni te stvari nisu u redu, ali sad ima stvari da radi stvare koje god želi. Nemam potrebe da bilo šta radim sa strane - govorio je Car.

- Dalila? - pitala je Ivana Šopić.

- Nemam komentar - rekla je ona kroz suze.

- Nije Dalila toliko zla. To su stvari i situacije koje se prepliću. Ona mora da radi neke stvari, na boljoj strani sebe i da se to vidi. Ona je uradila šta je uradila i generalan utisak može biti takav. Stvari zbog kojih je sve radila, ljudi nazivaju emocijom. Stvari su od nje napravile zlu. Ja bvih proleteo kroz nju koliko me nervira, a u drugim bih je zagrlio. Ona kad oseti da je nešto njeno ugroženo, napravi situaciju da deluje kao najgora osoba ovog sveta, a posle pet minuta reaguje drugačije. Ja mislim da iz nje izbija strah od gubitka. Posle vidiš neku drugu Dalilu, u koju se Filip očigledno zaljubio. Iz FIlipovog aspekta Dalila nikad ne može biti zla - komentarisao je Marko Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja verovatno imam krivu percepciju kad za odnos od pre sedam godina kaže da je bio lep i da je lepa uspomena. Meni je to vređanje inteligencije. To nije nadmetanje, to je ludilo mozga. Ovde je mala tolerancija, meni je to haos. Ja nemam problem sa nekim stvarima, ali danas sam došao u emiciju i slušam kako Matora priča o s*ksualnoj energiji Dalile i drugog momka. Ja sam o njoj imao totalno drugačiju sliku, kad su se dešavale gluposti mi smo počeli da se svađamo - dodao je Car.

Svašta bih rekla, a ne govori mi se ništa - rekla je Dalila.

Ajde, glavu gore - dobacio je Lepi Mića.

Kod njega sam samo ja kriva, pa sebe provuče i kaže da je za neke stvari kriv. On opet tamo o meni, ja ne mogu više svoje ima da slušam i čujem, Bogom ti se kunem - nastavila je Dragojevićka.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)