PRVO OGLAŠAVANJE NAKON VRELE AKCIJE ALEKS I DEJANA! Njena rođena sestra o DIVLJEM S*KSU iz tuš kabine: Ne želim to da gledam!

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić imali su česte rasprave zbog svojih intimnih odnosa i ona mu je nekoliko puta prebacivala što to ne rade u spavaćoj sobi.

Međutim, danas se na društvenim mrežama pojavio snimak njihovoh žestoke akcije iz tuškabine, koji je odjeknuo u medijima. Tim povodom oglasila se Aleksandrina sestra, Jelena Nikolić i otkrila kako se oseća povodom te situacije.

- Nisam to gledala i ne planiram da ga pogledam, ipak je to moja sestra malo mi je degutantno. Njih dvoje nisu nijednog momenta krili da imaju odnose i do sada su to lepo prikrivali, tačnije nisu imali nijedan klip, što je za pohvalu. Tako da mi je iskreno žao za taj snimak što se pojavio. Ako su uspeli sve ove mesece da se skrivaju, trebalo je sačekati još 10 dana i izaći iz rijalitija bez takvog klipa. Žao mi je što se pojavio takav klip, al šta da se radi... Prosto to je rijaliti i oni su svesni gde su i da se sve snima i nema nazad...Šta je, tu je - rekla je Jelena Aleksandrina sestra.

Kurir.rs/M.M./Pink.rs

