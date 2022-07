FILIP CAR LOMIO SVE PRED SOBOM, PESNICAMA SRUŠIO ZID Ušao u crveno zbog Dalilinog izlaganja, iz sveg glasa zaurlao, HAOS NA IMANJU

U radio-emisiji "Sprrrdnja" Dalila Dragojević je govorila o problemima sa Filipom Carem.

U jednom trenutu pojavio se Filip počeo da urla na Dalilu i lomi studiju, jer mu se nije svidelo šta ona govori.

- Znaš da smo raskinuli, nismo zajedno eto par dana. Juče je pravio zajedničko pile, jedva sam čekala da jedem. Oduševila sam se kad sam videla šta je napravio. Opet smo krenuli priču, Bacila sam tanjir, a bilo mi je žao, jer je piletina bila preukusna. Došao je u bazen, nešto smo se raspravljali, pa me je povukao u bazen i tu je nastao haos. Meni je jučerašnji dan bio najgori. Juče sam bila gotova, tako sam se juče osećala loše...U sredu, kad su bila pitanja gledalaca, ja sam napravila onaj haos sa njim. Ne znam, sve mi se skupilo i sve me stiže. Moji jecaji su bili iz duše, od bola, jer ne mogu da verujem. Utiče na mene taj kraj, razara me da neću više spavati u tom krevetu i koliko god da sam se uželela te porodice, toliko me je i strah. Imam neke paranoje...Pitao me je da popričamo, rekla sam da ne mogu - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Relanost, ta neka koja te čeka - rekao je Stefan.

- Muči me, jer sam sigurna da će biti tako. To me ubija. Pokušala sam da se izvučem iz svega toga. Znam da to treba tako da bude. Ja znam da odavde kad izađemo, 80 posto prema 20 posto je da nećemo ostati zajedno. Znam da kada bude izašao, pa bude video neke stvari, pa sa sojom porodicom. Ja znam da moram da nastavim sama. Moram sama da organizujem svoj život i imam strah od toga, da li ću se snaći. Sama pomisao izlaska odavde, mene razara. Meni Filip kaže: "Ja svog ratnika ne ostavljam samog", nije poenta da ja tebe nazovem i kažem: "Treba mi to". Ja imam još ljudi da nazovem, ti meni trebaš da ostaneš uz mene šta god da bude. Ja znam čega je njega strah, a i on zna čega je meni strah i onda je to sudar titana - zaplakala je Dalila.

- Ti mene toliko iritiiraš, da me iz sna budi tvoja priča i tvoj glas. Toliko me iritira i toliko si kvarna. Reci da si smeće, a da ti molim da ne radiš, a da ti uporno radiš. Tako reci - rekao je Car dok je lomio po radiju.

- Ne znam šta mu je zaparalo uši - dodao je Karić.

Kurir.rs/M.M.

