BUKTE BRUTALNE SVAĐE TIK PRED KRAJ RIJALITIJA! MC Aleks GURNULA Matoru i žestoko joj zapretila: GLAVU ĆU TI OTKINUTI! (VIDEO)

MC Aleks i Jovana Tomić Matora ušle su u nikad brutalniji okršaj, a zadrugari nisu mogli da je obuzdaju.

U jednom trenutku MC Aleks se unela Matoroj u lice i gurnula je, ali je obezbeđenje uletelo u Belu kuću i nije došlo do sukoba.

- Ja sam ti govorio da se maneš milovanja sa njom. J*bala te Matora - govorio je Lepi Mića.

- Ona mene da gura neće. Ja sam nju vređala

- Bolesnice, bolesna... Idi leči se - urlala je MC Aleks.

- Prebacila sam Neveni danas to na bazenu - nastavila je Matora.

- Glavu ću ti otkinuti - urlala je Aleks.

Dok je MC Aleks nastavila da histeriše u pušionici, Matora je nastavila okršaj sa Lepim Mićom. Međutim, Aleks je non stopo izletala iz pušionice i nekontrolisano urlala na Matoru.

- Ja ne mogu da verujem da te pitam za hranu, Aleks zna to, videla je i odj*bala me je. Ja ništa toj devojci ne radim loše, ne vređam je, a ti Mićo skačeš na mene. Ona spušta loptu sa mnom, mnoge stvari vi ne znate. Ona meni za hranu kaže, nisam to očekivala od nje. Očekivala sam da neće da mi ponudi jer nema komunikaciju sa mnom. Ja Mensura poštujem, pružila sam mu ruku i ne komentarišem njegovu temu. Ja nemam potrebu da pitam Milicu šta radi sa njim. On sebi daje za pravo dok se svđam da nju podbadaš, a time i mene - govorila je Matora.

- Ja baš imam jak uticaj na MC Aleks, istripovala si se - dodao je on.

- Mene to može da razludi, ne dajem sebi to za pravo. SKlopila sam primirje i za mene je to amin. Nisam neko ko će samo tako da ulazi u sukobe, samo da bi me neko provocirao i peckao - nastavila je ona.