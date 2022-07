OGREŠILA SAM SE O DEJANA! Dalila tik pred kraj Zadruge progovorila o BIVŠEM MUŽU, pa otkrila da je sa Carem došla do KRAJA (VIDEO)

Predstavnici sedme sile su se pripremili za najintrigantnija pitanja, a prvo pitanje je bilo upućeno Dalili Dragojević.

- Dobro veče zadrugari, drago mi je što vas vidim, pa pitanje postavio Dalili:

- Kako si? - upitao je Darko.

- Dobro sam - rekla je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Hajde da pričamo direktno. Zašto ne zaboraviš Cara? - upitao je Darko.

- Hoću, po prvi put kažem da hoću. Definitvno nemam razloga da se vraćam na tu priču, to je to. Danas se desilo šta se desilo i eto, to je to. Moje greške su takve kakve jesu i prihvatila sam ih. Napravila sam mnogo groznih stvari i to mi sada dolazi na naplatu - rekla je ona.

- Zbog čega se ne otarasiš više te priče? - upitao je Darko.

- Ne znam, uvek sam tražila razlog da to može biti bolje. Da li je to što se nalazimo ovde i nisam mogla da ga izbegnem. Sahvatalo me sve ovih dana i mislim da, sama ta činjenica da se izlazi odavde, ne bude mi dobro. Nisam neko ko će se baviti pljuvanjem po njemu. Ja stojim iza sebe da sam jako grešila. Gledaću da poradim na sebi i da stavim sebe na prvo mesto. Trudiću se da izbegavam sve konflikte da izbegavam da pričam bilo šta vezano za njega. Prevršilo je svaku meru. Rekla sam Mići da njie lako opreseći preko noći. Da ga volim, volim ga ali niti on ima šta da traži, niti ja. Sve je gore i gore. Ja sam kriva jer sam dopustila to što sam dopustila. Kriva sam jer sam mislila da će svaki put da bude bolje. kriva sam što sam živa. Padnem ja u te faze depresije, da li će me neko sačekati i kako ću sama. Ali kada mi Mića kaže da će moj otac da me sačeka. Vidim da sebe više ne prepoznajem. Ja sam sada izgubljen i beznadežn slučaj. Teško mi je, to je činjeica.Stidim se svojih postupaka, sramota me je. Nije mi ni malo lako da se nosim sa tim, ima ljudi koji me uteše. Nije niko u mojoj koži, ja najbolje znam kako se osećam i kakvo je moje stanje trenutno.

foto: Printscreen/Zadruga

- Tebi Filip ništa ne veruje, on tumači na hiljadu i jedan način - rekao je Darko.

- Naš ondos je izgrađen na nepoverenju. Jako loše stvafri su se desile da bi poverenje moglo da se stekne. Ne veruje on meni, niti ja njemu. Tako je završilo, ja da sam se pitala, ne bi se tako završilo. Jako sam istrošena i ne znam šta više da ti kažem. Ja to slušam od njega to uvek, nije to meni ništa novo ali je teško da se nosiš sa tim. Nije lako, da neko priča o tebi, sa kim si sve desilo. Konstantno pričanje loših stavri utiče na mene - rekla je Dalila.

- Uništila si svoj brak sa Dejanom zato što si se zaljubila u Cara. Imala si petlju da da priznaš da si se u Cara više zaljubila, nego onomad u Dejana. Car ti ni to ne veruje, onda se nameće pitanje: Šta ti tražiš više sa njim? - upitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam se ogrešila o Dejana, sada se Filip o mene ogrešio i ja o njega. Ne bih više pričala o tome ko je gde grešio. Ja se nikada nisam zaljubila kao u njega, Svaka moja zaljubljenost je bila kada sam ja bila slobodna. Nije bilo kao sa Filipom povuci podegni. Ova veza je bila jako turbulentna, borili smo se. Borio se i on, kada je otišao u drugi odnos pa se vratio meni. Borila sam se i ja da preživim sve što sam gledala svojim očima. Dala sam sve od sebe i to je to. Potrudim se da se ne baziram na te teme. Nekako, ta noć kada se spusti, kada se približim krevetu, mene sve stigne - rekla je Dalila Dragojević.

- Koliko je teška ta unutrašnja borba gde ne možeš da podeliš šta ti je u glavi i srcu? - upitao je Darko.

- Ono što ja znam u sebi i ono što ja osećam, ne mogu da objasnim bilo kome - rekla je ona.

Kurir.rs/M.M.

