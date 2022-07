MOJA PROŠLOST JE GORA OD NJENE! Dejan i Aleks progovorili o vezi po završetku RIJALITIJA, ne smeta mu šta je radila: Nisam svetica

U toku emisije "Pitanja novinara" Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević progovorili su u svojoj vezi i svom odnosu van rijalitija, budući da se bliži kraj.

- Odlično, vidi se po meni. Malo strahujem zbog nekih stvari koje sam radila. Čeka me mama, sestra i mačka. Ne planiramo stan za sada, Dejan prvo treba da ode kod svojih, ali planiramo odmor - rekla je ona.

- Mikijev komentar je bio interesantan, on tije rekao da će Aleksandra da ti uništi život - pitao je novinar Dejana.

foto: Printscreen

- Ne interesuje me. Ne interesuje me tuđa sumnja, sve dok ja ne sumnjam. Mogu ja svakom da kažem, ali moje mišljenje je možda izrečeno jer hoću da poremetim nameru. Sve dok ja mislim da je ovako... Ko god šta da mi kaže ne interesuje me. Ne provodi Miki sa njomn 24 časa, nego ja. Govorili su da će ona mene, a njoj da ću ja nju - pričao je on.

- Je l' se bojiš izlaska iz rijaltija? - pitao je novinar.

foto: Printscreen

- Baš zbog toga ne želim nešto preterano... Stan, nećemo da se razdvajamo... Isplanirali smo kratak dan uz film i kako ćemo da idemo na more. Ovde so top, sviđa mi se naš odnos. Biće bolje sigurno od ovoga, može da na bude samo bolje. Izlazak se bliži i znaćemo sve - govorio je Dejan.

- Kako ćeš da se nosiš sa pričama koje su kružile o njoj? - upitao je novinar.

- Pretežno takav glas bije svakog i mene u rijalitiju. Svako ko ima bilo šta neka dokaže. Ja sam rekao, kakva je prema meni, takav sam prema njoj. Mene ništa drugo ne interesuje. Prošlost svako ima, kakva je moja? Katastrofalna. Prednost ovoga je što znamo jedno o drugom sve. Ne postoji nešto što ne mogu da saznam, mi pričamo o svemu. Nema tajni, pričamo o svemu. Ja sam njoj ispričao stvari o sebi koje niko ne zna. Neću da čitam novine i neće me interesovati. Moguće je izolovati se. Ne može da se izoluje da ne primetiš, ali znam kako sve funkcioniše i nema ptrebe da me toporemeti.

foto: Printscreen

- Je l' posotji doza straha šta će porodica i prijatelji da ti kaži o Aleksandri? - pitao je novinar.

- Nema straha. Ja sam prema njoj grešio više nego ona prema meni. Morala je da sažvaće mnoge stvari, sumnje i bivši odnos. Mislim da su joj se neke stvari kačile baš zato što je sa mnom u vezi - dodao je Dragojević.

- Aleksandra, kakav je osećaj kad ti stalno govore da si gora od najgore? - pitao je novinar.

- To mi je rekao Miki. Ja za sebe ne smatram da sam gora od najgore. Nisam idealna, svako od nas ima vreline i mane. Kad bih gledala sovju prošlost, oni to ovde preuveličavaju. Potenciraju kao da sam ja bila ne znam ni ja šta. Oni meni ovde nemaju šta da zamere, možda neki flert i poljubac. Ja sam ovde dugo, a prvi put sam bila intmna sa Dejanom. Oni žele da me oskrnave, pa pričaju i što jeste i što nije. Nisam svestica, ali nisam ni najgora. Mislim da je bitno kako se ponašam prema njemu i prema sebi sada. Ja da nisam bila u situaciji, nažalost, nikad ne bih ni radila ove stvari. Ja bih više volela da sam završila fakultet i radila u firmi. Nisam ja glupa, volela bih da se školujem. Nisam mogla da čekam da padaju pare sa neba, dok mi je takva situacija kod kuće. Imala sam greške, ali nisam sela i odustala. Mene potresu ti komentari - govorila je ona.

foto: Printscreen

- Je l' posotji devojka koja je gora od tebe, a ne upire se prostom u nju? - upitao je novinar.

- Svi smo radili loše stvari. Ne bih nikog imenovala. Naravno da smatram. Ja sam danas pričala da neke osobe se hvale i ističu od strane zadrugara, koji nisu toliko sjajni, a ja koliko god dobrih stvari da uradim ja sam ovakva i onakva. I od gore ima gora. Meni je najbitnije da imam 24 godine, biću jako uspešna i promenila sam se. Oni nemaju lepo mišljenje o Dejanu, nego su svesni njegovog kotiranja. Ljudi u kući smatraju da sam takva. Vide da me to pogodi, pa mi namerno to pričaju. Ja se trudim oko njega, promenila sam se - rekla je ona.

- Je l' tebi stvarno stalo do njega? - glasilo je pitanje.

- Pa naravno da jeste. Meni da nije stalo ne bih bila sa njim i ne bih se korigovala. Ja prećutim na prozivke, isključivo zbog njega. Ne bih se menjala da ga ne volim i da mi nije stalo. Ja stvarno želim da budemo zajendo kad izađemo i trudim se, ne znam ko misli da se foliram? Najbitnije je da smo ostali zajedno posle svega, držimo se jedno uz drugo pored svakakvih stvari - odgovorila je Aleks.

- Spominje se da si ti dobar, a ona loša i da ne ide uz tebe... Šta tikažeš na to? - pitao je novinar.

- Svako ima pravo na sovje mišljenje, ne ulazim u tuđe namere. Ljudi su spremni da govore da mogu da se vratim gde sam bio najgore, što me ovde ne bi poremetili? Princeza može da bude upakovana, a kad je raspakuješ da bude pandorina kutija. Meni je Aleksandra idealna - istkaao je on.

Kurir.rs/I.B.

