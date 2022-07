VELIKA ISPOVEST MILICE VESELINOVIĆ (18): Tukla BIVŠEG dečka, on je prevario, a evo u kakvom je odnosu sa njegovom MAJKOM! ŠOK!

Milica Veselinović je u velikoj ispovesti progovorila o vezi sa Aleksandrom Golubovićem Golubom, te je tom prilikom otkrila istinu o celoj vezi i raskidu.

- Imala sam dečka sa kojim sam bila godinu dana - rekla je Milica.

- Pa, kakav je taj dečko, ko je on - upitao je Nemanja.

foto: Printscreen/Premijera

- Aleksandar. To je dečko koji me je povredio i bezobrazan ispao prema meni. I on je jako mlad. To su te godine kada su muškarci takvi kakvi jesu. Njima je najveća pohvala da promene što više devojaka, a ne da budu uz jednu. Dobar je on. Ne mogu da ga definišem skroz - istakla je ona.

- Gde si upoznala tog dečka - pitao je novinar.

- Mi smo se upoznali u srednjoj školi. Prva godina srednje smo se družili. Mnogo sam ga tukla - rekla je Milica.

- Ti si jedinica - pitao je Nemanja.

- Ne, imam brata i sestru - rekla je Milica.

- U kakvim su odnosima oni sa tobom i čime su se tvoji bavili - pitao je Nemanja.

foto: Printscreen/Premijera

- Razlika između mene i nje je 22 meseca. Kao dve sestre smo, postoje trenuci gde se slažemo, a neke gde se i posvađamo. Ona je tip koji će da prećuti sve. Nisam, nikad joj nisam uzela dečka, nije ga ni imala. Ona i ja smo dva različita tipa - rekla je Milica.

- U koju si osnovnu školu išla i kako je izgledalo tvoje školovanje - pitao ju je Vujičić.

- Pa bilo je prelepo. Nisam volela da se družim, jer sam takva da kada vidim da je neko drugačiji i da nam se ne poklapaju teme - istakla je zadrugarka, u emisiji "Premijera Vikend specijal".

- Kada ti je bilo najteže - pitao je Nemanja.

- Pa kada sam povređena. To je bio trenutak kad sam saznala da sam prevarena, a na sve to, on meni nije verovao da mi je teško. Da nisam osoba koja zna šta je ljubav, pa me je to dodatno povređivalo. Sve me je povređivalo - istakla je ona.

foto: Printscreen/Premijera

- Kako si saznala da ima drugu - pitao je Vujičić.

- Bila sam kod drugarice koja je dočekivala 18.rođendan. Pozvala sam je da ide sa mnom da upadnem u njegov stan. Kada sam upala, videla sam devojku da se oblači. To je najodvratniji osećaj na svetu. Prva ljubav, to će se uvek pamtiti. Kada sam ušla, nisam znala šta da radim i kako da se ponašam. Od te nemoći i tog besa, digla sam ruku na njega. Ne poznajem tu devojku, ona je iz drugog grada - rekla je Veselinovićeva.

- Da li si puno patila zbog tog dečka - pitao je reporter.

- Jesam. Ja sam sa njegovom porodicom u dobrim odnosima. Njegova majka me je ispratila sa mojom majkom u karantin. Kaže mi njegova mama nešto. On ode na putovanje, preko da radi, svaki njegov odlazak, iako je on našao devojku i sa tim slučajnost, zove se isto kao i ja. Dok su bili zajedno, i dalje sam brinula kako mu je. Desilo se kako se desilo, to govori o njemu. On je znao šest meseci pre septembra, da bih istog trenutka otišla da razgovaram sa njim, da me je pozvao. Da je znao da ne može sve kako on hoće, možda bi drugačije postupio sa mnom - rekla je Milica.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

