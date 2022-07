DEJAN ODBROJAVA SVAKI MINUT DO SUSRETA SA PORODICOM! Dragojević u porodični dom nije KROČIO 5 godina, ovo će PRVO DA URADI (VIDEO)

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić pričaju da jedva čekaju da odu kući da počnu neki novi i mirniji život. Dejan je uzbuđen jer se vraća u svoju porodičnu kuću.

- Biće ti neobično, do trenutka kada ti mama skuva kafu i krenete da se sprdate. Osetićeš se opušteno - rekla je ona.

- Muka mi je više da foliram. Ono ili si ovakav, ili si onakav, već mi je ispran mozak - rekao je Dejan.

- U ponedeljak nova priča. Petak, subota i nedelja je svđa a preko dana, zato te ova prozvala - pričao je Dejan.

- Siguno će baba da me čeka kući - rekao je Dejan.

- Da, probudiš se i biće ti super. Sigruno su ti već spremili odelo za finalnu žurku. Biće sve okej, videćeš - rekla je ona.

- Ja nisam spavao u toj kući pet godina, nisam sa njima spavao, ni pričao pet godina. Promenili su se, drugačije je sve, svi će da budu na video-pozivu - gvoorio je Dejan.

- Ma neće oni paliti telefon prvo veče - rekao je Đedović.

- Ja ću odmah da snimam to kada dolazim kući, da zabeležim. Da se snimi to i da snim kako izgelda finalna žurka, da krenem to za yt. Kao, budim se, kevo stavi nes, gladan sam kevo. Kakav trip, zamisli ti to. Ja se sećam ispraćaja u vojsku, kuknjava. Još ono dolazim u kuću i to ti je to - rekao je Dejan.

- Sve imaš na tvu, sve profile ljudi, samo ko zna da gleda, on vidi - rekao je Marko.

- Ljudi imaju pravo da geldaju mene u emotivnom lomu i sada ozdravljenje - rekao je Dejan.

- Da su ljudi pametniji, mnogo blaže prođe - dodao je Marko.

