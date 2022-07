ZADRUGARKA IZBAČENA IZ RIJALITIJA, A SAD RAZVEZALA JEZIK! Otkrila kako je njena PORODICA reagovala, pa oplela po Filipu Caru!

Ana Jovanović je sinoć napustila "Zadrugu 5", nakon što je izgubila u duelu za izbacivanje od bivšeg dečka Anđela Rankovića.

Bivša zadrugarka nije mogla da spava, a oglasila za Pink.rs i ispričala svoje prve utiske, a onda nam otkrila i da li se čula sa bivšim dečkom Nikolom, koji se često oglašavao.

foto: Printscreen/Zadruga

Kako se osećaš po izlasku iz "Zadruge" i kakvi su ti prvi utisci?

- Osećaj je nestvaran, sve mi je čudno i neobično, ali se prvikavam. Od uzbuđenja ne mogu ni da spavam, listam klipove, slike, čitam poruke i jako sam zadovoljna sa komentarima - otkrila je Ana.

Kako su tvoji reagovali?

- Dočekale su me mama i tetka sa puno zagrljaja i poljubaca, suze su naravno bile neizbežne. Još uvek mi ništa ne zameraju, trenutno me samo hvale, ali znam da me čekaju i kritike opravdano - dodala je bivša zadrugarka.

Da li si možda ispratila sve šta je Nikola izjavljivao o tebi i da li ste stupili u kontakt?

- Nisam apsolutno ništa gledala, niti čitala, niti me interesuje šta je dotični imao da kaže o meni. Imaćemo kontakt, ali samo preko suda zasigurno - poručila je Jovanovićeva.

Rekla si da bi izbrisala Cara iz svog učešća u "Zadruzi", šta te je najviše povredilo kod njega i da li misliš kao i Dalila da ti je u poslednje vreme ljubomorisao na Anđela i Mateju?

- Moj odnos sa Filipom je bio jako čudan… Smatram da me je on gledao kao nešto sto njemu pripada i da mu je u poslednje vreme proradio ego - ispričala je Ana.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Pink.rs

