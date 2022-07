MARATONSKA SVAĐA DALILE I CARA! Dragojevićka nije mogla na miru ni da se TUŠIRA, Filip je IZVREĐAO za sve pare, ona ušla u CRVENO

Dalila Dragojević i Filip Car se nisu zaustavljali sa raspravom, te su je nastavili i u veceu dok se ona tuširala.

- Okreni se i izađi - rekla je Dalila.

- Ovo da radiš, ovaj niskobudžetni film, sa mnom neće moći. Znaš kako će ispasti - rekao je Car.

- Dobro, što se onda sekiraš ako je za narod - rekla je Dragojevićka.

Zadruga 5 - Car ne da Dalili da pravi "niskobudžetni film" - 04.07.2022. pic.twitter.com/wr4nKmPzul — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) July 4, 2022

- Zato što me to nervira, namerno navođenje na bes - dodao je on.

- Ponesi ti malo svoje žrtve na leđima - rekla je Dalila.

- Misliš, a? E, pa neće moći - rekao je Car.

- Samo ti pripazi šta pričaš, a radi šta hoćeš - odbrusila je Dalila.

- Pripazi ku***ce šta pričaš - rekao je Car.

- Pripazi klošaru - rekao je Car.

Zadruga 5 - Car ne prestaje da vređa Dalilu - 04.07.2022. pic.twitter.com/DAZTFOXPIv — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) July 4, 2022

Dalila Dragojević i Filip Car nastavili su svoje prepucavanje u krevetu. Sve je delovalo okej dok Dragojevićka nije ponovo odlučila da prebaci loptu.

- Uhvatiću te za jaja - zapretila je Dalila.

- Budalo jedna ja sam tebi rekla, na kolenima da mi puziš ja tebi ne verujem ni reč.

- Znači pereš se od mene - prebacio joj je Filip.

- Misliš da ćeš doći, biti sa mnom, je*ati, imati se*s? Niti sam ružna, niti sam glupa, niti sam neuredna. Folirantu idi se pozdravi sa kim si se pozdravio. Kad ti bude sledeća ispala isto tako i reci joj vidimo se. Jel si čuo? - prebacila mu je Dalila, pa ga uhvatila za međunožje gde joj je on stegnuo ruku na šta je ona besno odreagovala.

- Ajde izađi sad iz kreveta - rekla je glasno Dalila.

- A što si jadna - rekao je Filip.

Zadruga 5 - "Nemoj pa se ne boj" - 04.07.2022 pic.twitter.com/ItAgVAyst7 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) July 4, 2022

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

